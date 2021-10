13e Festival Polars du Sud : le palmarès des prix littéraires

Avec plus de 10.000 visiteurs et 20 % de vente de livres en plus, selon les organisateurs, le festival de Toulouse Polars du Sud a su faire parler de lui. Ce retour à une affluence presque normale démontrerait la fidélité des lecteurs et l'implantation de l’événement sur la scène littéraire et culturelle. Le public était au rendez-vous pour les dédicaces et les rencontres hors les murs en semaine et durant les tables rondes tout le week-end.

Sur plus de 70 sites de la région, une centaine de rencontres, débats, expositions, séances de cinéma ont conquis une large assistance. Plus de 350 personnes ont, cette année encore, participé au Rallye-enquête dans les rues de Toulouse. Le Cluedo géant du Muséum, les séances de murder party et ateliers pour enfants affichaient complet. Ce moment privilégié a permis de chaleureuses retrouvailles entre lecteur et auteurs mais aussi entre auteurs, heureux de retrouver le chemin des festivals.

Cet évènement a aussi été l’occasion de récompenser de nombreux auteurs pour leurs oeuvres.

Pour sa première édition, Michèle Pedinielli a été récompensée pour La Patience de l’immortelle (éditions de l’Aube) par le prix France Bleu du polar - Toulouse Polars du Sud.

Le prix Violeta Negra Occitanie, qui met en lumière un roman noir ou policier traduit d’une langue du Sud, a été attribué à Alessandro Robecchi pour Ceci n’est pas une chanson d’amour (éditions de l’Aube), traduit de l’italien par Paolo Bellomo avec le concours d’Agathe Lauriot dit Prévost.

Le prix des chroniqueurs de Toulouse Polars du Sud a été attribué à Benjamin Dierstein pour Un dernier ballon pour la route (Les Arènes).

Le prix de l’Embouchure, remis par l’Amicale de la police nationale, a été attribué à Nicolas Druart pour L’Enclave (Harper Collins)

Les festivités recommenceront du 7 au 9 octobre 2022 !

