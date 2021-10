Prix littéraire : lycéens et apprentis d'Auvergne-Rhône-Alpes se font jurés

Les sélections sont les suivantes :

Romans

Cinq dans tes yeux, Hadrien Bels, Éditions L’Iconoclaste

Mémoire de soie, Adrien Borne, Éditions J.-C. Lattès

Les Danseurs de l’aube, Marie Charrel, Éditions de l’Observatoire

Solitudes mineures, Lucie Desbordes, Éditions Anne Carrière

Bandes dessinées

Radium Girls, Cy, Éditions Glénat

Love Corp, Lilas Cognet et J. Personne, Éditions Delcourt

Des bombes et des hommes, Estelle Dumas et Julie Ricossé, Éditions Futuropolis

Baume du tigre, Lucie Quéméner, Éditions Delcourt

Chaque classe rencontrera un auteur de roman et un auteur de BD, en présentiel ou en visio, de janvier à avril 2022.

Organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et le concours d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, le Prix littéraire des lycéens et apprentis propose aux jeunes de goûter au plaisir de la lecture, de découvrir la vitalité de la littérature et de la bande dessinée contemporaines francophones et d’exercer leur sens critique.

L'année dernière, les lycéens et apprentis d'Auvergne-Rhône Alpes avaient salué Olivier Dorchamps pour le roman Ceux que je suis (Éditions Finitude) et Cécile Becq et Franck Manguin, pour la BD Ama (Sarbacane).

