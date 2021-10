Création du Prix de l’essai Et maintenant ? par France Culture et Arte

Le Prix de l’essai Et maintenant ? France Culture-Arte récompense un essai traitant d’un enjeu contemporain publié par un chercheur ou un penseur et appuyé sur une recherche. Paru dans l’année, il a vocation à s’adresser à tous les publics pour faire partager la connaissance au plus grand nombre.

Le lauréat ou la lauréate, connu(e) le 29 novembre, sera mis en valeur sur les antennes de France Culture et Arte. Pour cette première édition, compte tenu des difficultés de déplacement liés à la pandémie, le jury a choisi de réserver le prix à un auteur ou une auteure français(e). Dès 2022, le festival Et maintenant ? et son Prix de l’essai revêtiront une dimension internationale.

La sélection est la suivante :

Manon Garcia, La conversation des sexes (Ed. Flammarion)

Estelle Zhong Mengual, Apprendre à voir (Ed. Actes Sud)

Pascal Chabot, Avoir le temps (Ed. PUF)

Charles Stépanoff, L’animal et la mort (Ed. La Découverte)

Yaëlle Amsellem-Mainguy, Les filles du coin (Ed. Presses de Sciences Po)

Barbara Glowczewsky, Réveiller les esprits de la terre (Ed. Du dehors)

Les 6 essais ont été présélectionnés par le jury du 1er Prix de l’essai Et maintenant ? France Culture-Arte, composé de : Stéphane Durand (Actes Sud), Amélie Petit (Premier Parallèle), Chloé Pathé (Anamosa), Christophe Bataille (Grasset), Maxime Catroux (Flammarion), Stéphanie Chevrier (La Découverte), Séverine Nikel (Seuil), Alban Cerisier (Gallimard).

