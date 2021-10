Carbone et Silicium, de Mathieu Bablet, favori dans les établissements pénitentiaires

Dans le cadre du 25e festival Normandiebulle et pour sa 11e édition, le Prix Hors les murs a réunit 128 participants, répartis dans 10 établissements pénitentiaires en Normandie.

Le résumé de l'éditeur pour Carbone et Silicium :

2046. Derniers nés des laboratoires Tomorrow Foundation, Carbone et Silicium sont les prototypes d’une nouvelle génération de robots destinés à prendre soin de la population humaine vieillissante. Élevés dans un cocon protecteur, avides de découvrir le monde extérieur, c’est lors d’une tentative d’évasion qu’ils finiront par être séparés. Ils mènent alors chacun leurs propres expériences et luttent, pendant plusieurs siècles, afin de trouver leur place sur une planète à bout de souffle où les catastrophes climatiques et les bouleversements politiques et humains se succèdent...