Je suis au monde, Prix Amerigo Vespucci Jeunesse 2021

Dans le cadre du festival international de géographie 2021 de St Dié qui a pour thème « le corps » et comme territoire invité « l’Europe » (du 1er au 3 octobre 2021), la MAE, parraine de la récompense, a choisi de sensibiliser les jeunes publics sur les défis environnementaux du monde de demain en décernant le prix littéraire Amerigo Vespucci Jeunesse 2021 à Je suis au monde de Julieta Canepa, Pierre Ducrozet et Stéphane Kieh.

Ce choix est totalement en phase avec les valeurs de la MAE qui s’engage pour le bien-être et l’épanouissement des enfants dans un esprit mutualiste et solidaire. Ce prix d’une valeur de 2500 € sera remis par Gilles Chrétien, Vice-Président de la MAE : « Nous sommes ravis de remettre ce prix à Julieta Canepa et Pierre Ducrozet pour un ouvrage très actuel qui questionne la place du vivant sur la planète », souligne-t-il.

Le résumé de l'éditeur pour Je suis au monde :

« Parfois on oublie. On s'habitue aux choses qui sont devant nous. On finit par ne plus les voir. Qu'ont-elles à nous apprendre ? Comment tous ces éléments si différents s'allient-ils pour former un tout qu'on appelle Terre ? Quelle est notre place dans cet ensemble et quelle pourrait-elle être ? Pourquoi cette Terre est-elle menacée et que pouvons-nous y faire ? Approchons-nous de ces animaux, de ces forêts et de ces océans pour écouter ce qu'ils ont à nous dire de l'état de la planète et de ses habitants. »