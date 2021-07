Victor Pouchet, lauréat du Prix Jesus Paradis 2021

Le vendredi 18 juin, à midi, tandis que le soleil tapait fort et que les touristes desséchés cherchaient un coin d’ombre, le jury du Prix de la Nouvelle érotique, présidé par Jean-Pierre Chambon et composé de Julia Palombe, Marion Mazauric, Pierre Jaccaud, Jacques-Olivier Liby, Christophe Siébert et Daredjane, lauréate de l’an dernier, s’est réuni, plein d’allant et d’enthousiasme, dans le patio du remarquable Wine Bar de Nîmes, à une courte encablure des arènes.