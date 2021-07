Le Prix du Livre Cogedim Club a ses trois finalistes 

Présidé par Brigitte Fossey, le jury du Prix du Livre Cogedim Club composé de Éric Bouhier, Élodie Fondacci, Philippe Grimbert, Francesca Mantovani, Delphine Peras et Pascale Senk, a sélectionné trois ouvrages. Trois romans et récits francophones où la famille et la transmission - les deux thématiques du prix - sont au cœur de l’intrigue.

Belle Greene, Alexandra Lapierre, Flammarion

New York, dans les années 1900. Une jeune fille, que passionnent les livres rares, se joue du destin et gravit tous les échelons. Elle devient la directrice de la fabuleuse bibliothèque du magnat J.P. Morgan et la coqueluche de l’aristocratie internationale, sous le faux nom de Belle da Costa Greene. Belle Greene pour les intimes. En vérité, elle triche sur tout.

Car la flamboyante collectionneuse qui fait tourner les têtes et règne sur le monde des bibliophiles cache un terrible secret, dans une Amérique violemment raciste. Bien qu’elle paraisse blanche, elle est en réalité afro-américaine. Et, de surcroît, fille d’un célèbre activiste noir qui voit sa volonté de cacher ses origines comme une trahison.

Le Dit du Mistral, Olivier Mak-Bouchard, Le Tripode

Après une nuit de violent orage, un homme voit toquer à la porte de sa maison de campagne Monsieur Sécaillat, le vieux paysan d’à-côté. Qu’est-ce qui a pu pousser ce voisin secret, bourru, généralement si avare de paroles, à venir jusqu’à lui ? L’homme lui apporte la réponse en le conduisant dans leur champ mitoyen : emporté par la pluie violente et la terre gorgée d’eau, un pan entier d’un ancien mur de pierres sèches s’est éboulé. Or, au milieu des décombres et de la glaise, surgissent par endroits de mystérieux éclats de poterie. Intrigués par leur découverte, les deux hommes vont décider de mener une fouille clandestine, sans se douter que cette décision va chambouler leur vie.

Vania, Vassia et la fille de Vassia, Macha Méril, Liana Levi

Vania, Vassia et Sonia, la fille de Vassia, les trois personnages de ce flamboyant roman, sont en quête d’un avenir qui les réconcilie avec leur passé de Cosaques. Cependant chacun lit cet avenir sous un angle différent: s’intégrer en France avec un impeccable parcours, rester russe tout en défendant la République française, reprendre coûte que coûte le combat contre Staline, quitte à se ranger du côté des nazis…





L'année dernière c'était Anne Icart qui était désigné lauréate pour Lettres de Washington Square (Robert Laffont).

