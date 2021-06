La sélection du Prix Place Ronde « Écrire la Photographie » 2021

Le jury de cette édition 2021 est composé de : Anne Lacoste, Directrice Générale de l’Institut pour la Photographie, Présidente du Jury 2021, Boris Bastide, journaliste, Nadine Catry, collectionneuse de photographie vernaculaire, Aude Cirier, directrice de collection, Magali Conejero, rédactrice institutionnelle, Bertrand Gadenne, artiste plasticien, Annick Georget, artiste peintre, enseignante en retraite, Arnaud Lançon, personnage de roman, Mathilde Peyresaubes, stagiaire au département transmission artistique et culturelle de l’Institut pour la Photographie, Josy Rajaobelison, responsable culture en retraite, Sylvie Sergent, assistante sociale, Marie Usai, enseignante, Jean-François Vaillant, enseignant, Jean-Marc Vantournhoudt, Président du Centre Régional de la Photographie de Douchy les Mines, photographe, Hélène Woisson, enseignante, et Fabienne van Hulle, libraire, fondatrice du Prix du Place Ronde « Ecrire la photographie ».

La sélection de titres soumis à l’appréciation du jury est composée de :

- Diane de Fabrice Melquiot aux éditions L’Arche

- Les années heureuses de Cecil Beaton paru aux éditions Les Belles Lettres

- Les images profondes – De la photographie Wlaker Evans et Baudelaire d’André Hirt paru aux éditions Kimé

- Helmut et June – Portraits croisés de José Alvarez paru aux éditions Grasset

- La rencontre – The meeting de Garrett List et Bernard Plossu paru aux éditions Yellow Now

- Poser problème d’Antoine Mouton paru aux éditions La Contre Allée

- L’image et le monde de Raymond Depardon paru aux éditions INA

- Ady, soleil noir de Gisèle Pineau paru aux éditions Philippe Rey

- Vingt-cinq photographies de Chris Maker de Jacques Sicard paru aux éditions La Barque

Après réunions de lectures, les trois finalistes seront dévoilés le 30 octobre prochain, tandis que le lauréat sera annoncé, à la librairie, le 26 novembre 2021.

Le règlement sera déposé sur le site internet officiel de Place Ronde.

La rédaction ne saurait trop vous conseiller de suivre l’activité, l’inventivité, l’amour du livre et des lecteurs (ainsi que la pugnacité sans faille) que manifeste Fabienne van Hulle sur le site de sa librairie Place Ronde, ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram… Vous y suivrez bien évidemment toute l’actualité autour du Prix et la vie de Place Ronde, librairie indépendante (ô combien !) qui propose des mots et des photos, des rencontres d’auteurs et des expositions d’artistes du 8e art.

Actualitté, honoré d’être partenaire de ce Prix, publiera dans ses colonnes et sur les réseaux les extraits des ouvrages sélectionnés et les chroniques des titres, signées par les jurés eux-mêmes qui défendront leurs choix avec enthousiasme et conviction.