Les lauréats de la 3e édition du Prix littéraire des Musiciens

Le Prix Littéraire des Musiciens vise à « partager au plus grand nombre l'expérience exaltante de la musique classique à travers les livres et les mots des écrivains qui peuvent faciliter l'accès à cet univers ». Ce prix est décerné à un roman et un essai qui mènent à la compréhension et à l'amour de la musique classique ainsi que, depuis 2019, à un livre jeunesse. Nouvelle catégorie pour cette édition : le Prix du Public.

Dans la catégorie Essai, c’est Le pansement Schubert de Claire Oppert (Denoël) qui remporte le Prix, tandis que la catégorie Roman a récompensé La redoutable veuve Mozart d'Isabelle Duquesnoy (La Martinière).

En Jeunesse, c’est Belles bestioles d'Ana Gerhard (La montagne secrète), avec les illustrations de Mauricio Gomes Morin, qui a été honoré.

Enfin, le Prix du Public a été décerné à Âme brisée d'Akira Mizubayashi (Gallimard)

Cette année, le jury réunit Olivier Bleys, écrivain ; Dana Ciocarlie, pianiste ; Mariame Clément, metteuse en scène ; Elsa Dreisig, soprano ; Philippe Hersant, compositeur ; Jean-Claude Pennetier, pianiste ; Hervé Platel, professeur de neuropsychologie ; Alexandra Soumm, violoniste ; Florent Brannens, violoniste ; Orchestre Philharmonique de Radio France ; Christelle Hammache, altiste, Orchestre National de Lille ; ainsi que Jérôme Pinget, violoncelliste, Orchestre Philharmonique de Radio France.

Pour rappel, l’année précédente, le Prix littéraires des Musiciens avait salué Alma Rosé de Richard Newman et Karen Kirtley, traduit par Anne-Sylvie Homassel (Notes de nuit), La vigne écarlate de Vincent Borel (Sabine Wespieser éditeur), élu à l'unanimité, ainsi que Mozart vu par une ado de Tristan Pichard (Poulpe Fictions).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones.

Claire Oppert - Le pansement de Schubert - éditions Denoël - 9782207159811 - 197 p. - 16€

Isabelle Duquesnoy - La redoutable veuve Mozart - éditions La Martinière - 9782757888513 - 227 p. - 7,30 €

Ana Gerhard (auteur), Mauricio Gomes Morin (illustrateur) - Belles bestioles - éditions La montagne secrète - 9782924774571 - 19,50 €

Akira Mizubayashi - Ame brisée - éditions Gallimard - 9782072840487 - 256 p. - 19,00 €