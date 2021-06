Roman, manga, BD : les 10 lauréats du Prix Babelio 2021

Pour rappel, avec sa sélection de 100 livres répartis en 10 catégories, le Prix Babelio poursuit sa mission et fait (re)découvrir des livres publiés entre le 1er octobre 2020 et le 1er mai 2021, et plébiscités par la communauté de 1,1 million de lecteurs du site. Des titres qui passent parfois « sous les radars » des grands prix littéraires.

Voici donc, suivant les dix catégories, les 10 lauréats :

Manga : Natsu Hyuuga, Itsuki Nanao et Nekokurage pour Les Carnets de l’apothicaire, tome 1 (Ki-oon, trad. Géraldine Oudin).



Imaginaire : Sally Green pour Les Voleurs de fumée, tome 1 (J’ai Lu).



Jeunesse : Jo Witek pour J’ai 14 ans et ce n’est pas une bonne nouvelle (Actes Sud Junior)



Non-fiction : Delphine Horvilleur pour Vivre avec nos morts (Grasset)



Polar & Thriller : Henri Loevenbruck pour Le Mystère de la Main rouge (XO)



Littérature étrangère : Clare Pooley pour Le Fabuleux Voyage du carnet des silences (Fleuve, trad. Karine Guerre)



Roman d’amour : Sophie Jomain pour Les étoiles brillent plus fort en hiver (Charleston)



Jeune adulte : Marie Vareille pour Le Syndrome du spaghetti (Pocket Jeunesse)



Bande dessinée : Alix Garin pour Ne m’oublie pas (Le Lombard)



Littérature française : Virginie Grimaldi pour Chère Mamie au pays du confinement (Fayard et Le Livre de Poche)

