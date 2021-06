Natalie Diaz et Louise Erdrich parmi les Prix Pulitzer 2021

Les lauréats 2021 des Prix Pulitzer, catégorie littérature :

Fiction

The Night Watchman de Louise Erdrich (Harper)

Théâtre

The Hot Wing King de Katori Hall

Histoire

Franchise: The Golden Arches in Black America de Marcia Chatelain (Liveright/Norton)

Biographie

The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X de feu Les Payne et Tamara Payne (Liveright/Norton)

Poésie

Postcolonial Love Poem de Natalie Diaz (Graywolf Press)

Non fiction

Wilmington’s Lie: The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy de David Zucchino (Atlantic Monthly Press)

Les Prix Pulitzer ont été créés par l'éditeur et journaliste hongro-américain Joseph Pulitzer (1847-1911), qui a légué une partie de sa fortune à l'université de Columbia. Les prix sont dotés à hauteur de 10.000 $.

Photographie : Natalie Diaz, en 2017 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)