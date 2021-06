Jean-Baptiste Andrea, lauréat du Rrix Relay des Voyageurs Lecteurs 2021

Avec son expérience historique dans l’édition et la distribution de produits de lecture, il semblait légitime que RELAY crée dès 1978 son Prix littéraire – prix qui a évolué au fil du temps pour devenir ce qu’il est aujourd’hui : le Prix Relay des Voyageurs Lecteurs. Il traduit plus que jamais l’histoire d’amour entre le voyage et les livres. Chaque année depuis maintenant plus de 40 ans, un livre est récompensé pour la qualité de son style et l’originalité de son histoire. Et cette année, Des diables et des saints aura fait l’unanimité !

Jean-Baptiste Andrea signe avec ce roman une histoire d'orphelin et d'amour. Celle d'un vieil homme qui joue divinement du Beethoven sur les pianos publics. Il se fait appeler Joe, pour Joseph. On le croise un jour dans une gare, un autre dans un aéroport. Il gâche son talent de concertiste au milieu des voyageurs indifférents. Il attend. Mais qui, et pourquoi ?

Alors qu'il a seize ans, ses parents et sa sœur disparaissent dans un accident d'avion. Il est envoyé dans un pensionnat religieux des Pyrénées, Les Confins. Tout est dans le nom. Après Les Confins, il n'y a plus rien. Ici, on recueille les abandonnés, les demeurés. Les journées sont faites de routine, de corvées, de maltraitances. Jusqu'à la rencontre avec Rose, une jeune fille de son âge. La vie n'est alors que rêves de fugues.

Jean-Baptiste Andrea a un talent fabuleux pour parler de cet enfant intérieur que nous portons tous en nous. Ses héros ont l'âge des douleurs et des révoltes. Avec Des diables et des saints, il achève magistralement sa trilogie autour de l'enfance.

Ce roman a déjà été primé à de nombreuses reprises, notamment en recevant le Prix Livres & Musiques 2021, le Grand Prix RTL-Lire Magazine Littéraire 2021, ainsi que le Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs 2021. Un auteur accompli, donc, qui n’a pas fini de faire entendre parler de lui...

L’année précédente, c’est Joseph Incardona pour son livre La soustraction des possibles (Finitude) qui avait été récompensé par le Prix.

Jean-Baptiste Andrea - Des diables et des saints - L'Iconoclaste - 9782378801748 - 19 €

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0