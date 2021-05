Jean-Baptiste Andrea, Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs 2021

Le prix Ouest-France Étonnants Voyageurs est attribué chaque année à un roman écrit en français et paru entre les mois d’août et février. Il récompense cette année Des diables et des saints (L’Iconoclaste), un roman sur l’enfance orpheline et l’amour en fuite.

Le résumé de l'éditeur pour Des diables et des saints :

C'est une histoire d'orphelin et d'amour. Celle d'un vieil homme qui joue divinement du Beethoven sur les pianos publics. Il se fait appeler Joe, pour Joseph. On le croise un jour dans une gare, un autre dans un aéroport. Il gâche son talent de concertiste au milieu des voyageurs indifférents. Il attend. Mais qui, et pourquoi ? Alors qu'il a seize ans, ses parents et sa soeur disparai ssent dans un accident d'avion. Il est envoyé dans un pensionnat religieux des Pyrénées, Les Confins. Tout est dans le nom. Après Les Confins, il n'y a plus rien. Ici, on recueille les abandonnés, les demeurés. Les journées sont faites de routine, de corvées, de maltraitances. Jusqu'à la rencontre avec Rose, une jeune fille de son âge. La vie n'est alors que rêves de fugues. Jean-Baptiste Andrea a un talent fabuleux pour parler de cet enfant intérieur que nous portons tous en nous.

Le prix est décerné par 10 jeunes lecteurs âgés de 15 à 20 ans (Lucie Agaesse, Mohamed Bangoura, Léa Carpentier, Mathias Couëc, Loïza Dufeil, Émilie Faure, Clémentine Gigaud, Valentine Haudecoeur, Lola Lassablière Aklil, Jenovéfa Perigault) sélectionnés par un jury d’écrivains et de partenaires sur leur motivation et leur envie de lire.

Le lauréat du prix Ouest-France Étonnants Voyageurs reçoit une dotation de 2000 € et bénéficie d’une campagne de promotion offerte par le quotidien Ouest-France.

Les membres du jury adulte du Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs (les écrivains Yahia Belaskri, Jean-Marie Blas de Roblès, Sorj Chalandon, Alain Dugrand, Jean Rouaud, Carole Martinez, Sami Tchak, Lola Lafon et Sylvain Coher, Stéphane Vernay, rédacteur en chef délégué de Ouest-France, Mélani Le Bris, directrice adjointe du festival Étonnants Voyageurs et Hervé Bertho, ancien rédacteur en chef de Dimanche Ouest-France) se sont réunis pour établir la première sélection des romans en lice.

Présents au tournage du festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo, Abigail Assor (Aussi riche que le roi, Gallimard), Bessora (Les orphelins, JC Lattès), Odéric Delachenal (Fissuré, Métailié) et Judith Perrignon (Là où nous dansions, Rivages) figuraient dans la dernière sélection.

Le Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs avait été annulé en 2020. En 2019, Anaïs Llobet avait été désignée lauréate pour Des hommes couleur de ciel (L’Observatoire).

