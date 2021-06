Mangas, BD, comics : de jeunes lecteurs élisent leurs ouvrages favoris

Ces différents prix littéraires sont organisés par la librairie indépendante l’Ange bleu, située à Périgny (Loir-et-Cher), en partenariat avec des collèges, lycées et médiathèques, en France métropolitaine et dans le reste du monde. Ils ont tous vocation à sensibiliser les jeunes lecteurs à différents genres littéraires, grâce à une sélection de tomes paru entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020 en France.

Le Prix littéraire Mangawa a pour objectif d’orienter les jeunes vers la découverte de mangas de qualité et de rapprocher ados et adultes, en faisant connaître et apprécier les mangas à ces derniers. Le choix des mangas appelés à concourir a été fait par Thierry Lequenne. Cette année, Je veux manger ton pancréas d’Izumi Kirihara (trad. Hana Kanehisa, Pika), Bloom into you de Nio Nakatani (trad. Aline Kukor, Kana) et Le prix du reste de ma vie de Sugaru Miaki et Shuichi Taguchi (Delcourt), sont lauréats du Prix Mangawa 2021.

Le Prix littéraire Bulles de Cristal propose des ouvrages dont le graphisme, l’histoire, les personnages et les dialogues sont particulièrement exigeants. Pour sa dixième édition, le choix des bandes dessinées appelées à concourir a été réalisé par Thibault Garnier, graphiste passionné de BD. Le château des animaux de Xavier Dorison et Felix Delep (Casterman) et Aldobrando de Gipi et Luigi Critone (trad. Hélène Dauniol-Remaud, Casterman) sont lauréats du Prix Bulles de Cristal 2021.

Le Prix littéraire Comiks propose à la lecture et au vote, parmi les centaines de comics qui sortent chaque année, des ouvrages dont le graphisme, l’histoire, les personnages et les dialogues sont particulièrement exigeants. Le choix des comics appelés à concourir a été réalisé par Thierry Lequenne, libraire. Les aventures d’Aster et Charlie de Molly Ostertag Konx (Kinaye) et Sur la route de West de Tillie Walden (trad. Alice Marchand, Gallimard BD) sont lauréats du Prix Comiks 2021.

Le Prix littéraire Chimère oriente les jeunes lecteurs vers la découverte d’ouvrages de qualité, la fréquentation des centres de documentation et bibliothèques, de mettre en place un fond spécifique et d’organiser partenariats et modules pédagogiques. Le choix des romans appelés à concourir a été réalisé par Morgane Vasta, médiatrice en littérature jeunesse. Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martins (Gallimard Jeunesse) et The loop d’Oliver Ben (trad. Christophe Rosson, La Martinière Jeunesse) sont lauréats du Prix Chimère 2021.

Enfin, le Prix Real, qui fête sa sixième année, distingue un roman de vie, mélange d’humour, d’amour, de drame et de société. Ici aussi, le choix des romans appelés à concourir a été réalisé par Morgane Vasta. De l’autre côté du pont de Padma Venkatraman (trad. Amandine Chambaron-Maillard, École des loisirs) et Je veux manger ton pancréas de Yoru Sumino (trad. Tomoko Seigneurgens, Pika roman) sont lauréats du Prix Real 2021.

