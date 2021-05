Emilienne Malfatto, Prix Hors Concours des lycéens 2020-2021

Le Prix Hors Concours des lycéens 2020-2021 a été attribué à Emilienne Malfatto pour Que sur toi se lamente le Tigre, publié aux Éditions Elyzad, déjà prix Goncourt du Premier roman.

Le Prix Hors Concours 2021, de son côté, a établi sa première sélection de 40 textes, tous issus de l'édition indépendante. L'annonce des finalistes se fera en octobre 2021. Depuis 2016, l’Académie Hors Concours valorise les auteurs et les textes de l’édition indépendante, laquelle se montre toujours avide de nouveauté, d’originalité, et sait nous surprendre par sa richesse et sa beauté.

Après des mois de lectures passionnantes, les textes retenus pour le Prix Hors Concours 2021 sont dévoilés ci-dessous. Les lecteurs vont pouvoir savourer les textes uniques des autrices et auteurs talentueux proposés par l’édition indépendante, qui font la beauté du paysage éditorial français et dessinent les contours d’une réjouissante bibliodiversité à tomber par terre. Car il n’y a pas d’éditeurs engagés sans lecteurs engagés.

En 2021 Le Prix Hors Concours des lycéens devient le Prix des clubs Hors Concours : le Prix s'ouvre aujourd'hui à tous les groupes encadrés par un accompagnant et permet ainsi à de nouveaux publics, de plus en plus demandeurs, de s'engager dans la lecture et la découverte de la littérature contemporaine et francophone.

Le principe est simple : réunissez-vous entre amis, usagers d’une même bibliothèque, participants d’un atelier d’écriture... et partagez ensemble le plaisir de la lecture. Mais - et c’est là que ça devient excitant - pour aller beaucoup plus loin !

De septembre à juin, les clubs partent de la sélection Hors Concours pour composer une exploration autonome et sur-mesure de la littérature contemporaine. L’expérimentation pourra passer par des lectures collectives, des débats passionnés, des jeux, de l’écriture à plusieurs... à vous d’inventer la suite !

Composer son équipe et intégrer les clubs Hors Concours, c’est savourer à plusieurs une sélection de textes riche et unique. Ce sont des moments partagés, depuis la (re)découverte de l’édition indépendante, jusqu’à l’apprentissage d’une lecture critique et passionnée, en passant par de la littérature comparée, de l’argumentation, et des débats enthousiastes !