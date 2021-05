L'auteur jordanien Jalal Barjas reçoit le Prix international de la fiction arabe

La 14e édition du Prix international de la fiction arabe salue ainsi le romancier et poète jordanien Jalal Barjas, dont un livre avait déjà été remarqué par le jury de la récompense en 2019. Le lauréat remporte 50.000 $, ainsi qu'une bourse de traduction pour financer la parution de son livre en langue anglaise.

« Outre sa langue riche et recherchée et son intrigue fascinante et prenante, cet audacieux roman se distingue par la capacité impressionnante de Jalal Barjas à démasquer la tragique réalité », a souligné Chawki Bazih, président du jury.

Notebooks of the Bookshop Keeper raconte le périple d'un grand lecteur, gérant d'une librairie. Lorsque celle-ci fait faillite, il se retrouve à la rue et, atteint de schizophrénie, entame une macabre entreprise, tuant et volant en se prenant pour les personnages de ses romans préférés...

Le jury réunissait Chawki Bazih, donc, mais aussi Mohammed Ait Hanna, Safa Jubran, Ali Al-Muqri et Ayesha Sultan.

En 2020, le 13e Prix international de la fiction arabe avait été décerné à l'écrivain algérien Abdelouahab Aissaoui pour son livre The Spartan Court (La Cour de Sparte, Eddiwan El Isbarti en version originale), publié par les éditions Dar Mim.