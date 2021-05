Maryse Condé reçoit le Prix Cino Del Duca 2021

Pour son édition 2021, le prix Cino Del Duca récompense Maryse Condé, née Maryse Boucolon le 11 février 1934 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, est la dernière d’une famille de huit enfants. À 16 ans, elle part étudier l’anglais à la Sorbonne. Pour pallier l’isolement et la nostalgie du pays natal, elle est saisie de l’amour des solitudes qui la pousse à rechercher les stéréotypes des Noirs dans la culture antillaise. La couleur de sa peau est devenue alors un sujet important.

Plus tard, elle épouse Mamadou Condé, acteur africain, et vit pendant dix ans dans de nombreux pays de ce continent pour découvrir la signification de cette « différence » entre les Noirs et le reste du monde, ainsi que l’impact de la négritude.

Écrivaine accomplie, avec une trentaine de romans, elle compte haut parmi les auteurs de la Guadeloupe. C’est une voix singulière de la littérature qui s’est confrontée aux morsures du passé et à leurs rémanences au présent : l’ignominie de l’esclavage, l’injustice de la colonisation, la déception de la décolonisation, le racisme, les discriminations, les inégalités entre les femmes et les hommes.

Elle a été la première femme à recevoir pour son œuvre, le Prix Puterbaugh décerné aux États-Unis à un écrivain de langue française.

Elle remportait, en 2018, le Prix Nobel alternatif de la nouvelle Académie, pour l’ensemble de son œuvre.

Le Prix Cino Del Duca est présidé par le Secrétaire perpétuel de l’Académie française. Avant elle, on trouve les noms de Léopold Sédar Senghor, Andréï Sakharov et Alejo Carpentier. Le Prix Cino Del Duca est destiné à récompenser et à mieux faire connaître un auteur français ou étranger dont l’œuvre constitue sous forme scientifique ou littéraire, un message d’humanisme moderne.

L’écrivaine doit faire paraître, en septembre prochain, L’évangile du Nouveau monde, chez Buchet-Chastel. « Le soir d'un dimanche de Pâques, un homme et son épouse découvrent dans leur jardin un nouveau-né. Prénommé Pascal, la beauté de l'enfant attire les regards. Une rumeur se répand laissant croire qu'il serait le fils d'un dieu. Une fois adulte, il part en quête de ses origines pour comprendre le sens de sa mission. »

© Philippe Matsas/Opale/Editions Robert Laffont