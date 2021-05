Philippe Pujas et Linda Maria Baros, lauréats des prix Rimbaud et Verlaine 2021

Créé en 1932, le Prix Verlaine récompense chaque année un recueil de poèmes. Cette année, le lauréat est Philippe Pujas pour Comme passe le vent aux éditions La Feuille de thé.

Le Prix Rimbaud quant à lui a été décerné à Linda Maria Baros pour La Nageuse désossée aux éditions Le Castor Astral. Dédié à la jeune création poétique, tous les ans, il est décerné à un jeune poète de 18 à 25 ans.

Le résumé de l'éditeur pour La Nageuse désossée :

La Nageuse désossée est un ensemble de légendes urbaines influencé d’une part par la cruauté de notre époque et d’autre part par les mythes archaïques ou contemporains qui façonnent et symbolisent l’avenir des villes. Le recueil est constitué de 7 cycles comportant chacun 5 poèmes. Un poème-pivot assure la transition entre un volet et un autre : « Le macadam », « Les murs », « Les toits », « Les ponts », « Les souterrains », « Les banlieues » et « Les voies périphériques » composent ensemble un gigantesque espace urbain où le quotidien, la joie et l’obscurité prennent corps simultanément. Il s’intéresse à la place du poète dans la cité et face aux légendes urbaines. La violence prend le pas à la magie. Le béton à la chair. La solitude à la foule.