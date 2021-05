LBF International Excellence Awards 2021 : les sélections

Le Prix du polar romand 2021 récompense l’écrivaine Laurence Voïta pour son roman Au point 1230, paru chez le jeune label éditorial de la Riviera Les Éditions Romann. Le jury salue la naissance d’une nouvelle plume noire en Suisse romande. Il relève les qualités de narration de l’auteure et sa plume vive et sensible. Doté de 3000 francs, ce prix a pour mission de valoriser la richesse et les talents de la scène du polar en Suisse romande.