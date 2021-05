11 ouvrages pour la première sélection du Prix Jean d'Ormesson

« Lire, c'est sortir de soit à la rencontre de quelque chose d'inconnu qu'on attend le cœur battant. Ne croyez pas aux genres. Il n'y a pas de genres nobles et de genres mineurs. Il y a les livres qu'on aime et les livres qu'on aime pas », écrivait Jean D'Ormesson.



Dans cet esprit, les onze jurés du prix Jean d'Ormesson s'efforcent de partager les livres qu'ils aiment. Contemporains ou classiques. Qu'ils soient éclatants ou divertissants, ils illustrent une curiosité et un éclectisme qui ressemblent à Jean d'Ormesson, lui qui soutenait que « les livres rendent la vie plus belle ».

La selection du jury :

Des âmes simples - Pierre Adrian - Folio

De la forêt - Bibhouti Bhoushan Banerji - traduction France Bhattacharya - Zulma

Par instants, la vie n'est pas sure - Robert Bober - POL

Le Tout sur le tout - Henri Calet - L'Imaginaire Gallimard

Ici pour aller ailleurs - Geoff Dyer - traduction Pierre Demarty - Éditions du sous-sol

Toussaint Louverture - Sudhir Hazareesingh - traduction Marie-Anne de Béru - Flammarion

La Conjuration des imbéciles - John Kennedy Toole - Traduction Jean-Pierre Carasso - 10/18

Le Pont de Bezons - Jean Rolin - POL

L'Énergie vagabonde - Sylvain Tesson - Bouquins

Mon amie Nane - Paul-Jean Toulet - La Table Ronde

L'inimitable Jeeves - Pelham G. Wodehouse - traduction Dominique Haas - 10/18

Présidé par Françoise d'Ormesson, le jury est cette année constitué de Dominique Bona de l'Académie française, Marie-Sarah Carcassonne, Gilles Cohen-Solal, Teresa Cremisi, Dany Laferrière de l'Académie française, Héloise d'Ormesson, Erik Orsenna de l'Académie française, Malcy Ozannat, Jean-Marie Rouart de l'Académie française et François Sureau de l'Académie française.

