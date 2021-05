Sébastien Lapaque, 34e prix Jean Freustié avec Ce monde est tellement beau 

Ont obtenu des voix Les Bons garçons de Pierre Adrian (Les Équateurs) et L’Homme qui marche de Jean-Paul Delfino (Héloïse d’Ormesson).

Sébastien Lapaque, 50 ans, romancier, essayiste, est un esprit libre et d'une érudition gourmande et pyrotechnique. Une voix singulière dans le paysage littéraire. Parmi une œuvre déjà abondante, Ce monde est tellement beau, sorti en janvier, est son cinquième roman.

EXTRAIT: Ce monde est tellement beau, Sébastien Lapaque

C'est le récit d'une renaissance, celle de Lazare, professeur d'histoire-géo de 40 ans, désespéré par la noirceur du monde. Un chemin vers la joie semé de rencontres, de lieux et d'émotions. C'est un roman sur la camaraderie qui élargit le cœur, qui chevauche les idées heureuses et les profonds chagrins, où l'auteur transcende la mélancolie et l'acuité du diagnostic pour nous offrir une épiphanie tendre et lumineuse.

Créé en 1987 à l’initiative de Nicole Chardaire-Vitoux, Frédéric Vitoux et Bernard Frank, le prix littéraire Jean Freustié a rassemblé autour de son épouse, Christiane Teurlay-Freustié, un jury composé de romanciers, de journalistes littéraires et d'amis de l’écrivain Jean Freustié (1914-1983) pour perpétuer sa mémoire.

En 1996, afin de pérenniser le prix, Christiane Teurlay-Freustié (décédée en 2010) crée la Fondation Prix Jean Freustié sous l’égide de la Fondation de France. Celle-ci est chargée d’assurer la gestion et son bon fonctionnement. Pia Daix en est la Déléguée générale. La générosité de l’apport en capital de la fondatrice permet d’en faire l'un des prix littéraires le mieux doté en France.

Sa dotation annuelle est de 25.000 €.

Ce prix est décerné au printemps à un écrivain de langue française pour une œuvre en prose. Les jurés ont précisé son objectif « Dans la tradition de lucidité introspective qui caractérisait Jean Freustié, il couronne principalement un auteur prometteur ou encourage un écrivain dont l'œuvre, insuffisamment reconnue, n'a pas fait l'objet d'un grand prix littéraire d'automne ».

En 2020, Anne-Sophie Stefanini a été lauréate pour son roman Cette Inconnue (Gallimard).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones