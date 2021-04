2 lauréats pour le Grand Prix Charles Cros catégorie Jeune Public

L'Académie Charles Cros rend hommage chaque année au poète Charles Cros, pionnier dans l'enregistrement sonore, en décernant des prix qui récompensent des œuvres musicales pour leur originalité.

La commission jeune public de l’académie Charles Cros est composée de Gérard Authelain, Dominique Boutel, Odile Martin, Frantz-Minh Raimbourg, Véronique Soulé et Françoise Tenier. Elle choisit deux fois par an, au printemps et à l’automne, les publications sonores destinées au jeune public (livres-CD, CD, enregistrements en ligne, podcasts…) auxquelles elle attribue des « coups de cœur » puis le Grand prix de l’année, parmi le vaste choix des productions de l’année.

Pour cette année 2020 donc, la catégorie Jeune Public a été remporté par La bergère aux mains bleues et Comme c’est étrange !.

La bergère aux mains bleues (Editions Margot/Neôme), écrit par Pierre-Luc Granjon, illustré par Samuel Ribeyron et mis en musique par Amélie-les-crayons.

Avec ce conte musical, nous découvrons qu’Amélie-les-crayons est aussi talentueuse lorsqu’elle crée et chante pour le tout public que lorsqu’elle s’aventure – car c’est la première fois – dans la création jeune public. Elle a réuni autour d’elle de nombreux talents, la plupart des compagnons de longue date, pour réaliser ce livre-disque à la facture raffinée dans les moindres détails – histoire, illustrations, chansons, musiques et interprétation.

Dans ce conte qui respire bon l’air iodé de l’océan breton, il est surtout question d’amour et de solidarité familiale. Madalen la bergère, Kelen le marin passionné par l’océan et leurs deux enfants vont affronter épreuves et dangers que leur force de caractère saura dépasser.

À partir de ce récit écrit par Pierre Luc Granjon, Amélie-les-crayons a composé une dizaine de chansons qui se glissent dans le récit pour donner la parole à l’un ou l’autre des protagonistes, voire à tous. Tour à tour joyeuses, enlevées ou plus mélancoliques, arrangées dans des ambiances et styles variés, elles sont magnifiées par la grande palette d’instruments.

Mais au-delà de l’histoire et des chansons, le jury a beaucoup aimé la façon dont tous les interprètes, à commencer par le narrateur Luc Chambon, mettent en voix cette histoire, de façon vivante et chaleureuse, dans un univers sonore soigné. En particulier, nous avons eu un grand faible pour ces moutons, véritable chœur antique, tour à tour mal embouchés, ingénus ou impertinents, et toujours très drôles. Quant à savoir pourquoi Madalen la bergère a les mains bleues, venez le découvrir en écoutant le conte.

Comme c’est étrange ! (Victor Mélodie), chanté par Söta Sälta : Elsa Birgé et Linda Edsjö.

Le duo Söta Sälta, ce sont deux jeune femmes pétillantes, la française Elsa Birgé et la suédoise Linda Edsjö, toutes deux chanteuses et instrumentistes. Elles ont donc concocté, en partie grâce à un financement participatif, ce qui a paru au jury « comme un petit bijou de finesse, d’élégance, et de bonne humeur », ce disque qui porte bien son nom, Comme c’est étrange !.

L’étrangeté, elles sont allées la chercher un peu partout, dans les sujets abordés, fourmi ou vers de terre, caméléon ou loup, et même chez les trolls ! dans les langues qu’elles parlent ou inventent, le suédois et le français, dans la poésie, et dans le traitement de chacune de ces chansons ou de ces histoires, avec ces couleurs toutes simples (en apparence), mais drôlement efficaces qu’elles donnent à leurs interprétations. Elles invitent ainsi leur jeune public à se familiariser avec l’étrange, quel qu’il soit...

On sent que les deux artistes aiment jouer : jouer avec les instruments et les sons, avec des xylophones, un accordéon, une contrebasse et plein de petites percussions, d’objets surprenants, un accompagnement léger, jamais envahissant, mais qui souligne ou illustre avec grâce et souvent humour, la partie vocale. Elles aiment jouer aussi avec les mots qu’elles empruntent aux comptines traditionnelles des deux pays, aux poètes comme Robert Desnos, mais aussi Yannick Jaulin, Jean-François Vrod ou le conteur Abbi Patrix.

Quel plaisir on éprouve à reconnaître certaines comptines tout en étant agréablement surpris de leur transformation, à frissonner à l’écoute de certaines chansons, ou à tout simplement rêver.

Vous pouvez retrouver tous les « coups de cœur » 2020 sur le site de l’Académie Charles Cros.

Assistez à la remise du Grand Prix 2020 grâce à cette vidéo :

