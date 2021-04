Première sélection du Prix de l'Homme pressé 2021

Les membres du jury du Sheikh Zayed Book Award viennent de révéler leurs lauréats 2021 pour huit catégories du Prix dont la Littérature, La Littérature jeunesse et le Jeune auteur. La lauréate 2021, catégorie Littérature, est la romancière, poétesse et traductrice Iman Mersal, pour son livre Sur les traces de Enayat Al-Zayyat publié par Al Kotob Khan Library en 2019 et publié en France par les éditions Actes Sud en avril 2021 (trad. Richard Jacquemond). Elle est actuellement en résidence à Marseille comme titulaire de la Chaire Camus de l’IMeRA.