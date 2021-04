Prix du Roman d’Écologie 2021 : Lucie Rico pour Le Chant du poulet sous vide

Le Prix du Roman d’Écologie 2021 a été décerné à Lucie Rico pour Le Chant du poulet sous vide aux éditions P.O.L. Le jury également a attribué une mention spéciale à Serge Joncour pour Nature humaine aux éditions Flammarion. Doté de 3000 euros, le lauréat recevra le prix jeudi 15 avril 2021 à la Bibliothèque Nationale de France.

« Avec ce premier roman Lucie Rico construit un monde dont le glissement vers l’absurde et le drame renvoie aux contradictions qui sont les nôtres face à la transformation écologique. Où mettre des poulets toujours plus nombreux dont les cadavres envahissent peu à peu l’espace des mots ? Où se mettre pour Paule qui pensait concilier l’attachement à l’animal et le capitalisme ? Sous l’apparence d’un conte cruel la morale de l’histoire pourrait bien être que l’urgence écologique est une question de vie ou de mort », indique Lucile Schmid, présidente de l’Association du Prix du Roman d’Écologie.

« Avant même d’être un roman d’écologie, Le chant du poulet sous vide est un livre qui procure un grand plaisir de lecture : c’est très inventif, très intelligent et très drôle, porté par une écriture limpide et très juste de bout en bout. Et sous la loufoquerie, il traite de questions profondes, comme l’industrie alimentaire ou le rapport entre l’homme et l’animal, proches jusqu’au malaise. Parler d’écologie politique avec le sourire, ça vaut bien un prix », insiste Alexis Jenni, président du jury.

Cette quatrième édition clôt le cycle de conférences inédit consacré aux liens entre Littérature et Écologie conjointement organisé par la BnF et le PRÉ à l'automne 2020. La dernière séance, qui précède la remise du PRÉ, reviendra sur la présence de la nature et des préoccupations écologiques à travers des œuvres de qualité littéraire reconnue et la figure d’écrivains majeurs.

