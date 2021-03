Le Prix UNICEF de littérature jeunesse accessible aux enfants aveugles ou malvoyants

Le jury ? Les enfants eux-mêmes ! À l’école, au collège, en bibliothèque, au centre de loisirs ou en famille, les enfants et jeunes de 3 à 15 ans ont jusqu’au 31 août 2021 pour voter pour leurs livres préférés, répartis en quatre catégories d’âge : 3-5 ans/6-8 ans/9-12 ans/13-15 ans.

« Depuis la création du Prix UNICEF, nous avons à cœur de faire participer le plus grand nombre d’enfants, pour que tous puissent découvrir de belles histoires et voter pour leur préférée. Nous sommes donc particulièrement fiers de cette initiative avec la Fondation VISIO, qui permet de rendre accessible notre sélection d’ouvrages aux jeunes enfants déficients visuels », explique Anaïs Justin, chargée de Plaidoyer & Sensibilisation à UNICEF France.

Pour l’édition 2021 du Prix, une démarche particulièrement novatrice a été mise en place par UNICEF France, en partenariat avec la Fondation VISIO, qui vient en aide aux enfants et aux adultes déficients visuels : les 8 livres des catégories 3-5 ans et 6-8 ans sont tous audiodécrits au sein d’une collection inédite intitulée Kalliope.

PATRIMOINE: les recommandations d'accessibilité de l'UNESCO

Cette collection a été spécialement conçue pour regrouper ces ouvrages devenus accessibles non seulement aux enfants atteints de cécité ou de malvoyance mais aussi aux jeunes lecteurs qui aiment écouter des histoires. Innovation supplémentaire : chaque livre est enregistré avec un design sonore personnalisé pour permettre aux enfants de se plonger complètement dans l’atmosphère de l’ouvrage.

« C’est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de préparation, de temps de rédaction, d’échanges et d’écoute afin d’arriver à un résultat de qualité et facilement compréhensible par les enfants. Nous le réalisons avec une audiodescriptrice professionnelle, Dune Cherville, également reconnue pour son travail d’audiodescription de films de cinéma », explique Pascale Humbert, responsable Mécénat de la Fondation VISIO.

Qu’est-ce que l’audiodescription ?

Les livres pour enfants sont composés de textes, de dessins et d’illustrations, de personnages attachants et de jolies couleurs.

Un enfant voyant, entre 3 et 5 ans, voit les images et dispose d’un vocabulaire de plus ou moins 1 500 mots : il peut utiliser plusieurs adjectifs et il a la capacité à formuler des phrases simples. Il n’en va pas de même pour le jeune enfant déficient visuel qui ne peut voir ni le texte ni les images. Mais grâce à l’audiodescription, il va enfin avoir accès à ces livres : ce dispositif professionnel va lui raconter l’histoire, tout en décrivant les dessins et les images par le biais d’une ou plusieurs voix enregistrées, avec un vocabulaire adapté à son âge, lui permettant ainsi de comprendre et de suivre l’ensemble du livre ou du conte. Il pourra ainsi se forger sa propre interprétation, son propre imaginaire.

« Le propre de la description est que celui qui écoute soit à même de construire sa propre image mentale, son propre point de vue. Comme le conteur traditionnel, le descripteur a pour règle d’or de se faire discret. Il est une présence bienveillante qui s’exprime par le biais de cette petite voix qui tend à se fondre dans l’œuvre », raconte Dune Cherville, audiodescriptrice des ouvrages en compétition.

La thématique 2021 du Prix UNICEF de littérature jeunesse est : « Au fil des émotions »

Cette nouvelle édition du Prix a pour objectif de valoriser des ouvrages sur le thème de la gestion des émotions et de la santé mentale, éléments essentiels du bien-être des enfants et adolescents… Les livres sélectionnés permettent d’aborder des sujets tels que la confiance en soi, la gestion de la tristesse et les peurs, la compréhension des troubles psychologiques, l’acceptation de ses différences et de celles des autres...

À travers ses livres drôles, poétiques, intrigants, émouvants, inspirants, il devient possible d’ouvrir le dialogue avec les plus jeunes concernant l’équilibre et le bien-être mental, afin de se défaire des préjugés et de libérer la parole. Il s’agit par ailleurs d’un thème ancré dans l’actualité, car les situations récentes de confinement dues au COVID-19 n’ont pas été sans répercussions sur l’anxiété et le stress chez les jeunes.