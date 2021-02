125 000 $ pour un roman où une pandémie permet de parler aux animaux

« Je me trouve dans un état second, dans la rue, pour acheter du champagne », assurait la romancière, peu après la diffusion de son message, en vidéo, durant la cérémonie virtuelle. « Remporter ces prix, dans une année qui a été si phénoménale en matière de fiction — une année où la fiction a beaucoup compté pour tant de personnes, durant la pandémie… Je n’aurais jamais pensé que ce soit possible. »

Mais ce qui remue les tripes, c’est d’imaginer que le scénario de son roman lui est venu voilà dix années. Elle raconte l’histoire de Jean, ouvrier dans un zoo, qui recherche en compagnie de Sue, un dingo, son fils, parti dans le sud de l’île pour communier avec des baleines.

Accepter le règne animal

Or, tout tourne autour de la propagation d’un virus qui, loin de tuer ou d’affaiblir les personnes contaminées, leur permet de comprendre ce que disent les animaux. Voici donc Jean et Sue, sur les routes à se raconter leurs vies et partager leurs sentiments, impressions…

La parution de l’ouvrage n’est pas allée sans difficulté, alors que le pays vivait au rythme, lui aussi, de la pandémie, d’autant que des millions de personnes souffraient alors de cette catastrophe. « Mais c’était intéressant de voir qu’il y avait du bien, du mal, un confinement, des masques et des théories du complot… »

L’autrice enseigne aujourd’hui à l’université de Massey, en Nouvelle-Zélande ; et assure qu’elle voulait avant tout essayer de regarder le monde animal avec d’autres yeux.

« Nous avons été au centre de tout durant si longtemps… et nous commençons à réaliser maintenant que ce que nous avons fait sur cette planète ne convient pas. Nous devons nous maintenant prêter attention à ce qu’un environnement et un règne animal autour de nous et coupé de nous, existent. C’est de cela dont parle vraiment le livre… »

crédit phoyo : Laura Jean McKay