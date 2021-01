La Bombe reçoit le Prix de la critique ACBD de la BD québécoise 2020

En décernant cette récompense, l'ACBD « souhaite ainsi reconnaître le travail exceptionnel du Québécois Denis Rodier dans la réalisation des 441 planches de l’album, aux côtés d’un scénario solide et richement documenté du Belge Didier Alcante et du Français Laurent-Frédéric Bollée ».

Le jury remarque notamment « un travail en noir et blanc achevé, appuyé sur une mise en scène variée et dynamique, qui se place au service d’un récit historique, scientifique et politique dans lequel se trouve également une grande humanité ».

Le résumé de l'éditeur pour La Bombe :

Le 6 août 1945, une bombe atomique ravage Hiroshima. Des dizaines de milliers de personnes sont instantanément pulvérisées. Et le monde entier découvre, horrifié, l’existence de la bombe atomique, première arme de destruction massive. Mais dans quel contexte, comment et par qui cet instrument de mort a-t-il pu être développé ?

[Premières pages] La Bombe - Rodier, Alcante, Bollée

La sélection finale du Prix de la critique ACBD de la BD québécoise 2020 peut être retrouvée à cette adresse.

Le Prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise a pour ambition de « soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie ».

Rodier, Alcante et Bollée succédent à Francis Desharnais, salué pour sa bande dessinée La Petite Russie, aux éditions Pow Pow, l'année dernière.