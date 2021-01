Emmanuel Carrère reçoit le Prix d'honneur du festival Visions du Réel

La remise de ce Prix d'honneur à Emmanuel Carrère aura lieu dans le cadre de la 52e édition du Festival Visions du Réel, qui se déroulera du 15 au 25 avril 2021. La récompense sera accompagnée d'une Masterclass de l'auteur-cinéaste, le mardi 20 avril, mais aussi d'une Carte blanche et de la présentation de son documentaire Retour à Kotelnitch (2003).

« Que ce soit dans ses ouvrages, ou dans son approche à l’image et au cinéma, même de fiction, Carrère s’intéresse essentiellement aux fragments de vie, aux extraits de “réel”, qui surgissent en creux, dont il s’empare en revendiquant une position de témoin subjectif. Parler à la première personne de celles et ceux qui ne lui ressemblent pas, chercher dans l'écriture de cette irréductible différence la possibilité de faire “communauté”, rapproche immanquablement cet auteur de pratiques et démarches familières du cinéma du réel », note l'organisation du festival.

À l'écran, Emmanuel Carrère apparaît régulièrement comme scénariste (le téléfilm Léon Morin, prêtre, d'après le roman de Béatrix Beck, en 1991, mais aussi La Classe de neige de Claude Miller, en 1998, ou L'Adversaire de Nicole Garcia, en 2002), ou encore en qualité de réalisateur.

Outre Retour à Kotelnitch, il a ainsi réalisé La Moustache en 2005, d'après son propre roman, et Le Quai de Ouistreham, d'après le livre de Florence Aubenas.

« Tout ce qui a été filmé me fascine ; je ne trie qu’ensuite, et c’est pour moi une opération radicalement différente. On ne juge pas le réel, me semble-t-il », déclarait Carrère dans le texte Pourquoi j’aime le cinéma (Emmanuel Carrère, faire effraction dans le réel, sous la direction de Laurent Demanze et Dominique Rabaté, P.O.L., 2018).

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0