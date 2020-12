Une sélection pour la deuxième édition du Prix Sportilivre

Le think thank Voies Civiles a pour ambition « de montrer l'intérêt du sport pour le développement du territoire » : « Après une première édition réussie, il était important de relancer ce Prix Sportilivre en cette année 2020 compliquée pour beaucoup d'acteurs du monde du sport. Nous sommes convaincus de la force du sport comme vecteur de cohésion sociale, de santé publique, mais aussi de développement économique, et ce Prix est l'opportunité de valoriser ce secteur essentiel de notre société », souligne Christophe Carniel, président de Voies Civiles.

La sélection du Prix Sportilivre 2021 :

Socrate à vélo – Guillaume Martin (Grasset)

Toujours y croire – Olivier Giroud (Plon)

La Traversée de Pyongyang – Marc Nexon (Grasset)

Les Champions et leurs émotions – Hubert Ripoll (Payot)

Deux pieds sur terre – Basile de Bure (Flammarion)

Les bénéfices du doute – Nathalie Péchalat (Marabout)

Zidane – Frédéric Hermel (Flammarion)

Petit éloge du surf – Joël de Rosnay (François Bourin)

Mon Vendée Globe – Denis Horeau (François Bourin)

Les plus grandes managers du sport se confient – Baptiste Foriel et Emmanuel Touzo (Amphora)

Cols de légende – Nicolas Geay (Amphora)

Voile : les courses de légende – Antoine Grenapin (Amphora)

Cher Football français – Daniel Riolo, (Hugo Sport)

Équipiers – Gregory Nicoals (Hugo Sport)

Conor Mc Gregor – Charles Thiallier (Hugo Sport)

Autopsie – Adil Rami, avec Géraldine Maillet (Hugo Sport)

Le grand livre du football – Patrick Lemoine et Jérôme Bureau (Hachette)

Le jury réunit Christophe Carniel, président des Voies Civiles et CEO de Vogo, Catherine Berger, directrice opérationnelle déléguée Croissance & Entrepreneuriat chez AD'OCC, Paul Donnelly, Senior Advisor at Societex Corporate Finance, Virginie Normand, membre du directoire de la Caisse d'Épargne Languedoc Roussillon, Jean-Marc Oluski, président du groupe RH Partners, Manuel Blanche, directeur du développement chez Dekalage, Denis Sobra, managing partner 'BREV&SUD' et CEO Goleador, et Benjamin Carlier, directeur associé chez Olbia Conseil.

EDITION: un Grand Prix Sport et Littérature décerné

Le Prix Sportilivre 2021 sera décerné en avril prochain.

En 2019, la première édition du Prix Sportilivre, déjà à l'initiative des Voies Civiles, saluait le travail d'Emmanuel Petit et Gilles Del Papas pour leur roman Dernier tacle (Seuil). Le coup de cœur du jury avait quant à lui été attribué au roman de Fanny Wallendorf, L'appel (Finitude).

Photographie : illustration, University of Wolverhampton, CC BY 2.0