Emma Lavigne reçoit le Prix Pierre-François Caillé de la traduction 2020

Décerné depuis 1981 par la Société française des traducteurs (SFT) avec le concours de l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT), le Prix Pierre-François Caillé de la traduction a pour vocation de mettre en avant un jeune traducteur ou une jeune traductrice, avec à son actif un maximum de trois ouvrages traduits et publiés.

L'édition 2020 récompense ainsi Emma Lavigne pour sa traduction du russe de Zahhâk, le roi serpent, roman de Vladimir Medvedev publié par les Éditions Noir sur Blanc. « Outre l’intérêt culturel manifeste de ce livre qui permet de découvrir une culture méconnue, il convient de souligner la qualité du travail éditorial », insiste Sylvie Escat, présidente du conseil de gestion de l'ESIT.

« Le texte est émaillé d’une multitude de proverbes, aphorismes et sagesses populaires aux libellés souvent savoureux et poétiques. La traduction a certainement demandé une recherche approfondie des images originelles afin de les retranscrire dans un beau français. »

Le résumé de l'éditeur pour Zahhâk, le roi serpent :

Zahhâk : le nom est tiré d’un célèbre tyran sanguinaire du Livre des Rois. Dans ce classique de la littérature persane, le terrible personnage porte autour du cou deux énormes serpents qui se nourrissent de cerveaux humains. Le ton est donné par Vladimir Medvedev, mais cette fois, Zahhâk prend les traits du « camarade » Zouhourcho, un mafieux qui parade avec un python en guise d’écharpe, dans les montagnes du Pamir au Tadjikistan.

Le Prix Pierre-François Caillé de la traduction est doté à hauteur de 3000 €, et salue des traductions en français d’œuvres littéraires de fiction ou de non fiction (roman, poésie, théâtre, vulgarisation scientifique et technique, bandes dessinées, etc.) parues au cours de l’année précédente.

Pierre-François Caillé (1907-1979) fut le cofondateur et président d’honneur de la SFT et président fondateur de la Fédération internationale des traducteurs (FIT).

