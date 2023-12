Marie Dabadie, ancienne secrétaire du Goncourt, est morte 

Marie Dabadie est née en 1943 à Paris. Son père Pierre-Étienne Guyot, fut le premier président du Paris-Saint-Germain. Elle commence sa carrière de journaliste dans les années 1970 en écrivant pour le Figaro et le Woman's Wear Daily. Elle réalise pour FR3 deux court-métrages sur le Pérou qui seront diffusés en 1978.

Avec sa société de production Témoins, qu'elle lance en 1981, elle est à l'origine de divers documentaires sur Jean Genet, Philippe Soupault ou encore Nelson Mandela. En 1987, elle lance l'édition française d'Architectural Digest dont elle sera la rédactrice en chef pendant 10 ans.

C'est en 1998 que le poste de secrétaire de l'Académie Goncourt lui est proposé par François Nourissier, un rôle primordial qu'elle prendra très à coeur pendant 20 années, seule salariée du Prix, s'occupant de son administration, autant que de sa communication, de la gestion de la marque Goncourt, de la création du site internet, de la comptabilité des votes et même de guider le lauréat vers le premier étage du restaurant Drouant, au milieu de la foule de journalistes et de curieux, le jour de l'annonce des résultats.

Son nom allait de pair avec le Prix ... jusqu'en 2018, lorsqu'elle apprend qu'elle est écartée de l'Académie, décision qu'elle prit comme « un coup de poing dans l'estomac ». Elle sera remplacée par Françoise Rossinot qui occupe ce poste encore aujourd'hui.

Elle fut mariée pendant 18 ans avec le scénariste et écrivain Jean-Loup Dabadie, avec qui elle a 2 enfants. C'est avec Jean-François Deniau, homme politique, écrivain et navigateur, membre de l'Académie Française, qu'elle a ensuite partagé sa vie. Elle a géré avec lui l'association des Écrivains de marine qu'il avait créée, et fut nommée capitaine de frégate de la réserve citoyenne.

