Les lauréats du concours de nouvelle Emergences dévoilés

Cette 6e édition confirme le succès du projet. Ce ne sont pas moins de soixante auteurs et autrices qui ont déjà été accompagnés.

Le jury qui s'est réuni le 15 septembre à la médiathèque Robert Desnos de Montreuil, a sélectionné 12 nouvelles.

Les auteurs et autrices lauréats sont :

Myriam Bendhif-syllas

Alexandre Boise

Catherine Bolle

Julie Bringer

Laëtitia Casado

Julie Cazalas-Caïe

Marie-Christine Codarini

Cécile Gabrié

Jenny Guillaume

Romane Le Dain

Emilie Leconte

Christelle Peraldi

Le jury se compose de Calouan, autrice, Nadia Coste, autrice, Nicolas Digard, auteur, Marie-Laure Goujon, pour la Fédération des Salons et Fêtes du livre de jeunesse et la Ligue de l'Enseignement, Carole Loridan, journaliste à la Mare aux mots, Nathan Levêque, blogueur et fondateur des éditions du Grand Peut-Être, Maxime Massole, libraire Chantelivre à Paris, Delphine Pessin, autrice, Les bibliothécaires Marilyne Duval et Christelle Leblanc, bibliothèque de Montreuil et du Club de jeunes lecteurs Lékri Dézados, bibliothèque de Montreuil.

Les lauréats de ce prix bénéficieront de l’édition d‘un recueil les réunissant, et de la rémunération de 500 euros bruts pour sa parution (l’auteur conserve les droits d’exploitation de son texte), de deux journées de formation sur le statut professionnel de l’auteur, en octobre 2023 à Montreuil, de rencontres privilégiées avec des maisons d’édition lors du Salon de l’édition et de la presse jeunesse à Montreuil (du 29 novembre au 4 décembre 2023), et d'une valorisation des textes et des auteurs, notamment en région.

