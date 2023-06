JB Hanak reçoit le Prix de la Brasserie Barbès 2023

Choisi parmi 6 ouvrages en compétition, JB Hanak a reçu, du président du jury, un chèque de 1000 € ainsi qu’une assiette sérigraphiée à son nom. Comme le veut la tradition, une copie de cette assiette sera accrochée sur l’un des murs de la Brasserie Barbès aux côtés de celles des lauréats des éditions précédentes.

« À l’origine du groupe électronique dDamage avec son frère Frédéric, JB Hanak se démarque par ses talents d’artiste peintre, mais aussi d’écrivain. Ce premier roman, trash et incandescent, nous raconte une tournée épique du groupe électro punk dDamage. L’esprit punk et sale dans toute sa splendeur toxique et indéniablement vivante. »

Présidé par Eddy de Pretto, le jury était composé d'Alexandra Dezzi, Agnès Dherbeys, Malik Djoudi, Naomi Greene, Felix Macherez, Corine, Etienne Quesnay et Blandine Rinkel.

« Notre vie était impossible à croire, il me fallait rassembler des preuves. À chaque disque, chaque concert, je n’ai cessé d’écrire, comme autant de pièces à conviction. À la mort de mon frère, Fred, j’ai rencontré le néant. Rien. Après une année de stérilité artistique, je me suis replongé dans cet amas de textes, et j’en ai tiré ce témoignage : le road-trip d’une tournée, l’aventure infernale de notre duo au sein d’une scène underground magnifique et infecte à la fois.

Tous les jours, 23 heures de souffrances motivées par le shoot d’une heure sur scène. Les sales chiens, c’est nous, artistes enragés, mais c’est aussi une métaphore de l’amour inconditionnel qui nous lie toujours, Fred et moi, au-delà de sa disparition. »

- Extrait de Sales Chiens