Félicité Herzog reçoit le Prix Simone Veil 2023

En honorant la mémoire et la personnalité exceptionnelle de Simone Veil, ces prix rendent hommage à une femme qui a laissé une empreinte indélébile dans notre société. Simone Veil, figure inspirante et pionnière, incarne l'audace, la détermination et la résilience. Elle aura défendu avec ardeur les droits des femmes et a lutté inlassablement pour l'égalité et la justice. À travers ses actions et ses discours, elle a ouvert des horizons nouveaux et a pavé la voie pour les générations futures.

Les quatre lauréates sont les suivantes :

Prix Simone Simone Veil 2023 : Félicité Herzog – Une brève libération (Stock)

C'est une histoire française qui se déroule principalement à Paris pendant l'occupation allemande, puis dans le maquis du Vercors. Deux France s'opposent : celle des Cossé-Brissac, une famille de l'aristocratie qui fréquente les cercles de l'occupation, et l'autre France, celle de la résistance idéaliste et courageuse. Marie Pierre de Cossé-Brissac, une jeune fille rebelle, cherche à s'échapper de ce monde fermé en cultivant son intellect et en cherchant le plaisir. Simon Nora, un jeune bourgeois juif parisien, rejoint le maquis du Vercors et fait preuve d'un grand courage. Lorsque la guerre prend fin, ces deux mondes se rencontrent, créant un drame intense et héroïque.

Prix des Femmes de Lettres 2023 : Julia Minkowski – Par-delà l'attente (JC Lattès)

Le 29 septembre 1933, au Mans, Maître Germaine Brière achève sa plaidoirie devant le tribunal. Les sœurs Papin, les deux bonnes qui ont commis le meurtre de leurs employeuses, sont assises sur le banc des accusés. Le temps passe, minuit est déjà dépassé, et les jurés se dirigent vers la salle de délibération. Dans le palais de justice désert, Germaine attend avec anxiété le verdict. Les souvenirs des combats qu'elle a menés tout au long de sa vie se bousculent dans son esprit. Bientôt, elle sera connue comme l'avocate qui a sauvé ces domestiques meurtrières, ou bien comme celle qui a échoué face à une justice dominée par les hommes et les notables.

Prix Simone Veil 2023 – Prix de la Mairie du 8ème : Nicole Bacharan – La plus résistante de toutes (Stock)

Au cœur de la France occupée, Ginette et Jean, ce jeune Juif flamboyant pour lequel elle avait bravé tant de dangers, s'étaient promis de raconter un jour leurs aventures, les ravages de la guerre et de la haine, ainsi que leur passion débordante pour la liberté. La jeune fille, à la fois naïve et audacieuse, qui fut conduite menottée au siège de la Gestapo à l'été 1944, deviendrait-elle mère de l'autrice bien des années plus tard. Pourquoi avait-elle fait ce choix à un si jeune âge ? Pourquoi avait-elle décidé de s'engager plutôt que de succomber à la fatalité de l'Histoire ? Comment avait-elle affronté la Gestapo ? Quels secrets avait-elle gardés enfouis en elle ? Et voilà que l'on suit ses pas pour reconstruire le récit de ces années d'ombre, lorsque son héroïsme restait méconnu à ses propres yeux.

Coup de Coeur du Jury 2023 : Elizabeth Gouslan – Scandaleuse Sarah (L'Archipel)

Elizabeth Gouslan retrace le parcours incroyable de Sarah Bernhardt à l'occasion du centenaire de sa mort. Sarah Bernhardt, un monstre sacré et une féministe avant l'heure, a suscité des scandales à son époque. Elle a vécu intensément, traversant deux siècles et exportant sa légende sur cinq continents. De Paris à New York, de Londres à Moscou, sa beauté, son audace unique et son ambition ont été célébrées partout où elle est passée. Née dans des conditions modestes, d'une mère néerlandaise et d'un père inconnu, Sarah Bernhardt a dû sa survie aux largesses du duc de Morny, qui soutenait financièrement sa tante. Ce dandy a donné le coup de pouce nécessaire pour qu'elle intègre le Conservatoire et entame ensuite une carrière remarquable sur les planches, d'abord à la Comédie-Française, puis au théâtre de l'Odéon.

En récompensant des ouvrages qui mettent en lumière des femmes marquantes de leur époque, ces prix contribuent à révéler des histoires souvent oubliées ou méconnues. Ils invitent le lectorat à plonger dans des récits captivants qui éclairent des figures féminines extraordinaires, dont les contributions ont façonné notre monde.

Ces prix célèbrent la puissance de l'écriture féminine et encouragent la diffusion de récits qui font écho aux valeurs et à l'héritage de Simone Veil. En leur sein, la diversité, la créativité et l'engagement se rejoignent pour donner naissance à une littérature qui nourrit les consciences et qui fait rayonner la voix des femmes.

Crédits photo : Prix Simone Veil