La Fondation Harmonie Mutuelle attribue ses Prix Solidarité 2022 

Pour cette 19e édition, l’Entreprise mutualiste à mission a retenu deux ouvrages qui font écho à son approche multifactorielle de la santé, mettant ainsi en lumière la problématique de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle ou encore l’importance du lien social en situation de dépendance et de fin de vie.

Cette année, la bande dessinée Amalia d’Aude Picault et le roman Le sens de nos pas de Claire Norton ont été récompensés. Composé d’élus choisis par les adhérents d’Harmonie Mutuelle et de salariés, le jury du Prix Solidarité valorise des récits qui reflètent les valeurs portées par Harmonie Mutuelle.

Cette année, les 15 membres du jury ont sélectionné deux œuvres qui évoquent des problématiques de santé et de société auxquelles chacun peut être confronté : Comment trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ? Comment préserver sa santé mentale ? Comment accompagner la dépendance et la fin de vie ?

« Nous sommes honorés de remettre le Prix Solidarité à ces deux auteures dont les ouvrages apportent un éclairage subtil et émouvant sur des sujets délicats et sensibles, que sont la quête de sens et la fin de vie. Ces œuvres nous interpellent en profondeur sur des problématiques de société, tout en valorisant la solidarité, l’entraide et l’accompagnement, tout au long de la vie » déclare Fabienne Colas, présidente du jury et administratrice d’Harmonie Mutuelle.

Dans la catégorie « bande dessinée », le prix a été attribué à Aude Picault pour Amalia (Dargaud) dont les thématiques sont l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, la charge mentale, la quête de sens, l'éco-anxiété, etc.

Le résumé de l'éditeur :

Amalia est au bord du burn-out. Dans sa famille, elle s'occupe de sa fille Lili, 4 ans, et subit sa belle-fille Nora, 17 ans. Elle n’a aucun répit. Sur le plan professionnel, elle s’épuise dans une entreprise guidée par la rentabilité et bridée par les process. Son compagnon travaille dans l'industrie agro-alimentaire où l'on ne parle pas d'adjuvants mais « d’améliorants » … angoissée par les nouvelles du monde, Amalia finit par craquer. Une pause dans son existence, avec quelques vacances, en pleine nature et en famille, lui permettra de trouver un nouveau sens à sa vie.

Dans la catégorie « roman », le prix a été attribué à Claire Norton pour Le sens de nos pas (Robert Laffont) dont les thématiques sont les liens social et intergénérationnel, la dépendance, la fin de vie, etc.

Le résumé de l'éditeur :

Philomène, 15 ans, fugue afin de comprendre les raisons de l’accident mortel dont a été victime sa mère. Elle rencontre Auguste, un homme de 85 ans, veuf, auquel il ne reste que quelques semaines à vivre, et qui se fait un devoir d’accompagner l’adolescente dans sa quête de vérité. De la région parisienne à la Dune du Pilat en passant par le pays de Loire, ce duo va affronter et dépasser ses pertes et peurs respectives. Pour Philomène, il y a en jeu toute une vie à écrire, pour Auguste, une préparation sereine au grand départ. Car l’issue de son histoire est révélée d’emblée : pour ne pas mourir dans un Ehpad où sa belle-fille souhaite le conduire, il ira en Suisse pour choisir un suicide assisté.

« Amalia raconte l’épuisement d’une femme qui se met en quatre pour assurer autant au travail qu’en famille, se sentant finalement seule sur tous les plans. Son parcours raconte la nécessité de “se mettre en lien”, à commencer avec elle-même, influençant son entourage pour aboutir à une reprise de sens collective, et donc de solidarité. Qu’Amalia soit récompensée par le prix Solidarité me touche beaucoup et m’encourage. Je pense qu’on ne peut rien accomplir seul, qu’il est vital de se mettre en réseau et de trouver comment, chacun à son niveau, on peut aider et coopérer », explique Aude Picault.

« Ce prix salue une valeur à laquelle je suis très attachée, car son sens profond interroge autant notre présent que notre futur. Face aux diverses menaces qui nous entourent, la solidarité ne soit plus se limiter à une interdépendance entre les hommes, mais s’étendre à la planète que nous laisserons à nos enfants. Nous formons une seule humanité, et devons rester autant solidaires de nos contemporains que de toutes les générations à venir. La symbolique de ce prix demeurera très forte pour moi », souligne pour sa part Claire Norton.

En 2021, la fondation Harmonie Mutuelle saluait Paresse pour tous d’Hadrien Kent, et la bande dessinée Je serai là ! Comment je suis devenu l’homme étoilé de l’Homme Étoilé.

