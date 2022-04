Décrire la Terre, Écrire le Monde, Grand prix Jules Verne 2022

Préfacé par Jean-Robert Pitte et François Bellec, l'ouvrage s'inscrit dans le cadre du bicentenaire de la Société de Géographie 1821-2021 :

À quoi sert la Géographie ? Fondée le 15 décembre 1821 par 217 personnalités dont beaucoup ont participé à l’expédition d’Égypte de Bonaparte, la Société de Géographie souhaite « concourir aux progrès de la géographie » grâce à des membres très divers qui forment une assemblée de diplomates, marins, militaires, politiques et savants. Parmi eux Gay-Lussac, Cuvier, les frères Champollion, Chateaubriand, Dumont d’Urville, Freycinet, le prince héritier Christian Frédéric du Danemark, et Humboldt, considéré comme l’un des plus grands géographes de tous les temps. Tout au long du XIXe siècle la Société rayonne grâce aux explorations qu’elle organise et subventionne sur tous les continents et sur océans, aux expositions universelles organisées à Paris auxquelles elle contribue et à la réputation de ses présidents comme Ferdinand de Lesseps ou de ses membres tels Jules Verne, Alexandra David-Néel, le Prince Albert Ier de Monaco ou Charcot et André Gide au début du XXe siècle.

Selon les mots du président du jury, Christian Robin, « ce bel ouvrage, solidement documenté et richement illustré, dresse parfaitement le panorama d’une science qui se constituait alors et aux progrès de laquelle Jules Verne prêtait une attention toute particulière puisqu’il fut un membre actif de cette société savante de 1865 à 1898. Il est plaisant de noter que Paganel, le savant des Enfants du Capitaine Grant porte le même prénom que l’auteur distingué cette année, et qu’il fut comme lui secrétaire de la Société de Géographie ».

La dernière sélection avant l’attribution du prix était composée de six livres et l'édition 2021 avait été attribuée à Catherine Faye et Marie Sanclemente pour L’année des deux dames, publié aux Éditions Paulsen.

Le prix est doté de 1500€ et d’un séjour de deux nuits à l’Hôtel Littéraire Jules Verne à Biarritz.

Les membres du jury du Grand prix Jules Verne sont au nombre de sept : Jacques Boisleve, Michel Germain, Jean-Louis Liters, Xavier Noël, Jean-Yves Paumier, Dominique Pierrelee, et leur président, le professeur Christian Robin.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones