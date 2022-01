Tea Rooms, de Luisa Carnés, distingué par le Prix Mémorable 2021

Suite à la première sélection, dévoilée en novembre dernier, les librairies indépendantes du réseau Initiales ont dévoilé leur lauréate. Tea Rooms : femmes engagées narre le quotidien de Luisa Carnés dans l'Espagne des années 30.

Les éditions La Contre Allée résument ainsi ce roman engagé :

Dans le Madrid des années 1930, Matilde cherche un emploi. La jeune femme enchaîne les entretiens infructueux : le travail se fait rare et elles sont nombreuses, comme elle, à essayer de joindre les deux bouts. C’est dans un salon de thé-pâtisserie que Matilde trouve finalement une place. Elle y est confrontée à la hiérarchie, aux bas salaires, à la peur de perdre son poste, mais aussi aux préoccupations, discussions politiques et conversations frivoles entre vendeuses et serveurs du salon. Quand les rues de la ville s’emplissent d’ouvriers et ouvrières en colère, que la lutte des classes commence à faire rage, Matilde et ses collègues s’interrogent : faut-il rejoindre le mouvement ? Quel serait le prix à payer ? Peut-on se le permettre ? Qu’est-ce qu’être une femme dans cet univers ?

Luisa Carnés naît en 1905 dans une famille ouvrière à Madrid. Elle commence à travailler dès 11 ans, avant de s'engager politiquement durant la guerre civile, et de devenir journaliste.

Le Prix Mémorable rend hommage aux éditeurs, traducteurs en récompensant des textes tombés dans l'oubli, et remis au goût du jour. Tea Rooms : femmes ouvrières succède ainsi à Jean Meckert pour Nous avons les mains rouges, aux éditions Joëlle Losfeld.

Selon la librairie L’Ecritoire (Semur-en-Auxois) « chez Luisa Carnés, on retrouve à la fois la radicalité droite et désespérée d’Hélène Bessette et l’empathie des enquêtes littéraires de Florence Aubenas et de Joseph Ponthus ». La librairie La Droguerie de Marine (Saint-Malo) ajoute : « La microsociété qui gravite dans ce salon de thé reflète autant les résistances que les compromissions. C’est aussi le regard lucide que porte une femme sur un monde où la religion et le patriarcat décident de tout. »

L’équipe éditoriale des éditions de La Contre Allée précise que « c’est une grande joie pour nous que de voir ce prix participer à cette aventure collective, et contribuer à rendre Luisa Carnés et son œuvre mémorables ». L'ouvrage avait été réédité en Espagne en 2016 par la maison Hoja de Lata.

La traductrice Michelle Ortuno a su, assure la Contre Allée, « rendre la force des dialogues et maîtriser le paysage socioculturel de l’époque ». Elle a notamment traduit La Véritable histoire de Matias Bran et Baby spot, d’Isabel Alba.

Photo : Luisa Carnés, © La Contre Allée