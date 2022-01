Benjamin Fogel, Prix des Postiers écrivains 2022 pour Le silence selon Manon

Neuf écrivains et directeurs du groupe La Poste ont désigné ce polar autour du mouvement Incel comme lauréat de ce prix créé en 2016. Alain Absire, Écrivain, Président de l’association « Réparer le langage, je peux », Philippe Bajou, Secrétaire Général et Directeur Général Adjoint du Groupe La Poste, Georges-Olivier Châteaureynaud, écrivain, Valérie Decaux, Directrice Générale Adjointe et Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales du Groupe La Poste, Yves Delmas, Lauréat Prix des postiers écrivains 2021 et Directeur général de GeoPost pour l’Europe, Bénédicte des Mazery, Écrivaine et journaliste, Jean-Luc Manet, Assistant d’études à La Poste (Branche Services Courriers Colis) et Lauréat du Prix des Postiers écrivains 2017, Carole Martinez, Écrivaine et Anne Nicolas, Directrice du Musée de La Poste ont eu à départager les douze ouvrages présentés par les éditeurs lors de cette septième édition.

Le résumé de l'éditeur pour Le silence selon Manon :

Confronté à une vague de suicides dans des affaires de cyber harcèlement, le commissaire Sébastien Mille s’intéresse de près aux manœuvres des masculinistes qui se réunissent sur des forums où ils déversent leur haine des femmes. À Paris, les musiciens de Significant Youth sont agressés lors d’un concert par une poignée d’incels, ces célibataires involontaires qui détestent les valeurs humanistes et féministes défendues par le groupe. Cet épisode n’est que le prélude à un attentat beaucoup plus violent qui va bouleverser la vie du leader Yvan, de son frère Simon et de leur entourage.

Benjamin Fogel, postier depuis 2007 et cofondateur des éditions Playlist Society, a publié en 2019 La Transparence selon Irina, toujours aux éditions Rivages, et sort en 2021 Le Silence selon Manon, second tome d'une trilogie sur la transparence comme système politique.

Décerné en 2021 à Yves Delmas pour Beatlestones, ce prix ne promet pas de dotation mais une communication interne et externe au sein du groupe La Poste. Il est ouvert à tout éditeur qui a, au cours des trois dernières années, publié un ouvrage écrit en langue française par un postier actif ou retraité. Robert Cottard, Daniel Martinez ou encore Jean-Luc Manet ont ainsi été désignés lors des précédentes éditions.

Le prix a été remis à Benjamin Fogel ce lundi 10 janvier par Philippe Wahl, président-directeur général du Groupe La Poste et président de la Fondation d’entreprise La Poste, lors de la cérémonie des voeux du groupe La Poste. La 8e édition du prix sera lancée dans quelques semaines.

Crédits photo : Alexis Fogel, CC BY-SA 4.0