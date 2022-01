Prix BD : Fnac et France Inter récompense l'adaptation de 1984 de Xavier Coste

Lancés en 1971, les Costa Book Awards font partie des prix littéraires les plus prestigieux et les plus populaires du Royaume-Uni. Ils sont voués à célébrer les meilleurs livres de l'année, écrits par des écrivains résidant au Royaume-Uni et en Irlande. Comme chaque année, cinq catégories — premier roman, roman, biographie, poésie et livre jeunesse — couronnent cinq auteurs et autrices, où chaque catégorie est jugée séparément par un jury de trois juges.