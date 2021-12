Lectures plurielles : les livres francophones et européens en préselection

Le Prix François Sommer présente les finalistes de son édition 2021, avec 10 ouvrages, trois romans, trois récits et quatre essais explorant les rapports de l’homme et de la nature. Le prix sera remis le vendredi 28 janvier 2022, veille du lancement de la quatrième édition du Salon « Lire la nature » qui se tiendra les 29 et 30 janvier dans les hôtels de Guénégaud et de Mongelas, siège de la Fondation et du musée de la Chasse et de la Nature.