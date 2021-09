Lauréats du prix littéraire Bernard Heidsieck – Centre Pompidou 2021

Le prix littéraire Bernard Heidsieck – Centre Pompidou a été créé en 2017 dans le cadre du festival de la littérature vivante EXTRA!, avec le soutien de la Fondazione Bonotto. Ce prix de littérature internationale entend mettre à l’honneur et récompenser des formes multiples et diverses de création et de diffusion de la littérature, souvent autres que le livre : poésie sonore, performance, conférence performée, lecture, film-poème, création radiophonique, littérature exposée, littérature numérique, etc.

Placé sous l’égide du poète Bernard Heidsieck, véritable pionnier de la poésie sonore, ce prix littéraire du Centre Pompidou affirme ainsi sa grande singularité. Cette année, ses trois lauréats sont :

Le Prix d’honneur qui récompense un auteur pour l’aspect remarquable de l’ensemble de son œuvre a été attribué à Katalin Ladik (1942, Novi Sad, Serbie), figure majeure et historique de la poésie expérimentale.

Poète, actrice et artiste de performance, l'une des plus éminentes représentantes de l'art expérimental en ex-Yougoslavie et en Hongrie et l'une des artistes féminines les plus influentes de ces dernières décennies. Elle est diplômée de l'école supérieure d'économie de Novi Sad en 1961 et a poursuivi ses études à l'école supérieure d'économie en 1960-1962. Elle a étudié le théâtre au Drama Studio de Novi Sad de 1964 à 1966. Elle a commencé sa carrière littéraire en 1962 alors qu'elle travaillait comme assistante de banque.

De 1963 à 1977, elle travaille à Radio Novi Sad et rejoint le Théâtre de Novi Sad en 1972. Elle a étendu son activité d'actrice au cinéma et à la télévision. Elle a été rédactrice de poésie pour les magazines littéraires Élet és Irodalom (1993-94) et Cigányfúró (1994-99) et a été professeur au centre d'éducation musicale et théâtrale Hangár (1993-98). Elle s'est installée à Budapest en 1992 et, au cours des 20 dernières années, elle a vécu et travaillé alternativement à Novi Sad, à Budapest et sur l'île de Hvar. Parallèlement à ses poèmes écrits, elle s'engage dans la poésie sonore et la poésie visuelle, la musique expérimentale et les pièces audio, les actions, les performances, l'art postal et le collage.

Elle se produit et expose son travail dans des lieux et des événements artistiques internationaux de premier plan, dont la documenta 14 en 2017. Katalin Ladik a reçu de nombreux prix, tels que le prix Kassák Lajos (1991), le prix Mediawave Parallel Culture (2003), le prix national de la culture de la République de Serbie (2009), le prix Laurel Wreath de Hongrie (2012) et la prestigieuse bourse Lennon Ono pour la paix en 2016, aux côtés d'Olafur Eliasson, d'Anish Kapoor et d'Ai Weiwei.

Le prix littéraire Bernard Heidsieck – Centre Pompidou 2021, qui distingue un auteur pour sa création littéraire hors du livre, a été attribué à l’artiste Nora Turato (1991, Zagreb, Croatie).

Le langage est au cœur même de la pratique de Nora Turato. Dans son travail, elle traduit les informations absorbées par sa consommation quotidienne d'articles, de conversations, de sous-titres et de slogans publicitaires en scripts linguistiques et visuels pour des vidéos, des installations, des livres d'artiste, des peintures murales et des performances orales.

Tout ce qui l'entoure se retrouve dans son travail. De cette manière, elle est démocratique ; les déclarations politiques fusionnent avec les citations des Kardashians dans la même mesure, révélant des synchronismes subtils dans les relations sociales, les stratégies de marketing, le comportement des consommateurs et leur propre subjectivité.

En plus de la typographie audacieuse qui caractérise son style, l'écriture personnelle de Turato apparaît souvent en script tentaculaire sur ses œuvres, faisant allusion à un attachement sentimental au carnet de l'artiste ou aux moments privés de répétition avant une performance.

De plus, elle immortalise un moyen de communication, qui menace de se dissiper avec l'omniprésence de la correspondance numérique. Turato canalise l'hystérie textuelle émise par nos smartphones pour accentuer la volatilité du langage lorsqu'il est sorti de son contexte. Son œuvre est le reflet d'une époque où le langage est dissocié de sa fonction informative et où les mots sont vidés de leur sens.

La Mention spéciale Fondazione Bonotto, mécène du prix, a été attribuée au poète et performeur Fernando Aguiar (1956, Lisbonne, Portugal).

Poète et performeur, Fernando Aguiar est le poète expérimental portugais le plus apprécié. Ses actions tiennent à la fois de la poésie visuelle – puisqu’elles se basent sur un ordonnancement spatial des lettres et des mots – et de la performance, par le jeu du corps et par l’importance qu’il prend dans le dévoilement graduel du sens.

Ses performances poétiques sont caractérisées par une construction méthodique et sémantique à travers le mouvement, les objets, le son, les éclairages, les lettres et les mots, où tous les signes visuels et linguistiques sont esthétiquement rendus possibles pour créer un nouveau langage poétique.

Depuis 1983 il a participé à environ 80 festivals internationaux de poésie à travers le monde, il a également organisé diverses expositions de poésie visuelle : Portugal, France, Italie et Brésil. En 1987, il a organisé le premier festival de poésie en direct au Portugal, auquel Bernard Heidsieck a participé.

