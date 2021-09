Renaud Ego reçoit la 21e Bourse Cioran : reflexions sur la nudité humaine

Le jury réuni le 17 juin 2021, a salué un projet prometteur. Il était composé de Régine Hatchondo, Présidente du Centre national du livre (CNL), Belinda Cannone, essayiste et romancière, Claude Arnaud, écrivain, ancien lauréat et Verena von der Heyden-Rynsch, écrivaine, traductrice de l’allemand et spécialiste de l’œuvre de Cioran.

Né en 1963, Renaud Ego est écrivain, poète, critique littéraire et l’un des membres fondateurs de la revue La Pensée de midi. Il a notamment publié Le désastre d’Eden (Paroles d’aube, 1995), Tombeau de Jimi Hendrix (Le Castor Astral, 1996), San (Adam Birò, 2000), L’Arpent du poème dépasse l’année-lumière (Editions Jean-Michel Place, 2004) et La réalité n’a rien à voir (Le Castor Astral, 2006). L’auteur est spécialiste de l’art rupestre africain (L’animal voyant, Actes Sud) et plusieurs de ses livres travaillent la question du regard.

La bourse Cioran a été créée grâce au legs au CNL de Simone Boué, sa compagne, à partir des droits d’auteurs d’Emil Cioran. Elle a pour objet de permettre à un essayiste écrivant en français, ou dans une des langues de France, de mener à bien un projet d’essai de facture libre, d’ordre philosophique et/ou littéraire, dans l’esprit de l’œuvre de Cioran.

Elle est décernée par le Centre national du livre chaque année et est dotée de 18 000 euros. La cérémonie de remise de la bourse Cioran 2021 aura lieu au Centre national du livre le 21 septembre 2021.

