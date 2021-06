Auteurs, éditeurs et libraires honorés par la Reine d’Angleterre 

Les Honneurs font partie intégrante de la culture britannique depuis 1860, décernés à quelques exceptions près le jour de l'anniversaire du souverain. Ces choix de la Reine d’Angleterre cherchent avant tout à rendre hommage à des personnalités remarquables, dans des domaines bien différents.

Bien que le programme britannique de vaccination contre la Covid soit au cœur de cette nouvelle liste, avec principalement des personnalités et bénévoles de la communauté qui ont aidé pendant la pandémie, la culture n’a pas été oubliée par la Reine.

L’autrice et illustratrice Lauren Child a été nommée membre de l’Ordre de l’Empire britannique. Connue entre autres pour ses succès Clarice Bean et Charlie et Lola, elle est aussi honorée pour ses services envers la littérature jeunesse.

Margaret Busby, éditrice et autrice saluée par la Foire du Livre de Londres, devient officière de l’Ordre, accompagnée par l’auteur David Almond. On retrouve aussi Eleanor McKay, libraire, récompensée pour ses services aux études locales et à la communauté d'Argyll and Bute (Ecosse).

D’autres écrivains et écrivaines, tels que Patrice Lawrence, Edmund De Waal, Irenosen Iseghohi Okojie, Kevin Maxwell ou encore Melanie Eusebe, ont trouvés une place sur cette liste, en tant qu’acteurs de la diversité dans le monde littérature, ou plus globalement pour la place de l’art dans la culture britannique.

L’année précédente, de grands auteurs tels que Philip Pullman, Chris Riddell, ainsi que Margaret Atwood, avaient reçu les distinctions royales.

Crédits photo : Dan / Unsplash