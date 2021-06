Emmanuel Carrère, lauréat du prix espagnol Princesse des Asturies 2021

La Fondation Princesse des Asturies se présente comme « une institution privée à but non lucratif qui a pour objectifs de contribuer à l’exaltation et à la promotion des valeurs scientifiques, culturelles, et humaines du patrimoine universel, et de renforcer les liens qui unissent la Principauté des Asturies au titre que portent traditionnellement les héritiers de la Couronne d'Espagne. » Les Prix Princesse des Asturies sont remis tous les ans à Oviedo, capitale de la Principauté, dans le cadre d’une cérémonie académique, traditionnellement lors de la seconde quinzaine d’octobre. La Fondation a pour objectif de contribuer à la promotion des valeurs scientifiques, culturelles, et humaines du patrimoine universel.

Le Prix Princesse des Asturies est doté d’une sculpture de Joan Miró (symbole des Prix Princesse des Asturies), d’un diplôme d'accréditation, d’un insigne, ainsi que de 50.000€ (montant partagé à parts égales entre les lauréats en cas de prix ex-aequo). Il est indiqué que, en acceptant le Prix, « les lauréats s’engagent à participer aux activités et manifestations organisées par la Fondation les jours précédant ou suivant immédiatement la cérémonie de remise des prix. »

Cette année, le jury présidé par Santiago Muñoz Machado, le directeur de l'Académie espagnole royale, a décerné le Prix de Littérature à Emmanuel Carrère.

Emmanuel Carrère a construit une œuvre très personnelle qui engendre un nouvel espace d’expression, efface les frontières entre réalité et fiction. Ses livres contribuent à dévoiler la condition humaine tout en disséquant la réalité, sans relâche. Carrère dresse un portrait incisif de notre société contemporaine et a exercé une influence notable sur la littérature de notre époque, en plus de montrer un fort engagement envers l’écriture en tant que vocation indissociable de la vie elle-même. Jury - Prix Princesse des Asturies

Né le 7 janvier 1957 à Paris, Emmanuel Carrère avait déjà été récompensé par le passé – notamment en 1995, avec le Femina La classe de neige (Editions P.O.L.), et en 2011, avec le Prix Renaudot pour Limonov (Editions P.O.L.).

Romancier, Emmanuel Carrère est également réalisateur au cinéma et scénariste pour la télévision. Il a notamment participé à l’écriture de nombreuses adaptations des romans de Fred Vargas, dont Sous les vents de Neptune (2008), L'Homme aux cercles bleus (2009), L'Homme à l'envers (2009) et Un lieu incertain (2010) de Josée Dayan. Plus récemment, il a réalisé Ouistreham, adaptation du récit de Florence Aubenas.

Pour rappel, en 2020, le Prix avait été décerné à la poétesse et essayiste canadienne Anne Carson.

Considérés comme les Nobel du monde hispanophone, les prix Princesse des Asturies récompensent depuis 1981 des personnes ou des institutions dans divers domaines comme les arts, les sciences et le sport.