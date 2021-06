Martin Panchaud, auteur jeunesse primé pour La couleur des choses

Avec Die Farbe der Dinge, Martin Panchaud a créé une œuvre d’art complexe et très originale qui bouscule avec insolence et fraîcheur les habitudes de lecture d’images et de textes. Avec ses images enjouées et son rythme narratif typique des nouveaux médias, ce roman graphique peut intéresser en particulier les adolescents.

Les personnages, représentés par des cercles colorés, se déplacent sur la surface blanche de la page et dans des panneaux réalisés en quelques traits. De fines lignes les relient à des parties de dialogue. Des infographies, des panoramas et des extraits de cartes sont intercalés. Au premier coup d’œil sur le livre, on ne s’attend pas à ce que l’intrigue s’accélère autant et qu’elle développe son propre rythme.

Quiconque se laisse entraîner par le format frappant et par le codage abstrait, se voit plongé de façon inattendue dans l’aventure du protagoniste Simon. Les cercles colorés prennent vie, leurs émotions sont touchantes, quand ils se disputent, s’aiment, s’inquiètent et se désespèrent. Un drame familial fulgurant prend son cours malgré une victoire spectaculaire à la course de chevaux. À la fin, Simon, comme jeune adulte, prend son destin en main.

Cette histoire incomparable du passage à l’âge adulte jongle habilement avec des éléments de la culture pop, exagère les scénarios de violence ou les fantasmes sexuels et élargit la tradition narrative jeunesse par une variation complètement nouvelle.

Né à Genève en 1982, Martin Panchaud est un graphiste, auteur et illustrateur basé à Zurich. En 2016, il a publié une adaptation illustrée de l’épisode IV de Star Wars d’une longueur de 123 mètres. Ce travail lui a valu la reconnaissance de diverses institutions culturelles en Europe.

Son premier roman graphique, Die Farbe der Dinge, a été édité par l’Edition Moderne en 2020. L’ouvrage a reçu le Prix Delémont’BD de la meilleure première œuvre suisse de bande dessinée 2020 et a été nominé pour le Prix « Max & Moritz ».