Rosie de Gaëtan Dorémus, le "Livre pour Grandir" 2021

L’album met en valeur la place de l’enfant dans le monde tout en se basant aussi sur les premières notions qu’il va découvrir. Gaëtan Dorémus revisite ainsi, avec son univers graphique et son sens de l’humour, une thématique classique et récurrente du livre jeunesse, laissant à chaque lecteur et lectrice la possibilité d’y voir également des références au conte, à ses lectures et à son propre rapport au monde.

« Avec cet ouvrage, j'espère que les petits lecteurs et lectrices pourront éprouver, comme Rosie, les sensations d'étonnement, de découverte, de curiosité, de frayeur, de désespoir, d'euphorie, de réconfort... Le dénouement viendra d'une apparition verticale : celle du fil et du parent, présence bienveillante et surplombante. J’aime faire partager aux enfants l’idée d’émerveillement, de beauté, et leur proposer des images très colorées, un éblouissement « plastique » auquel les petits ont droit. Une entrée dans la vie et dans la culture ». - Gaëtan Dorémus

Un livre pour grandir

Chaque année, depuis 1990, le Département du Val-de-Marne offre à tous les nouveau-nés du Val-de-Marne un ouvrage qui a pour ambition de leur donner le goût de la lecture et de les inciter à porter leur regard sur une œuvre artistique.

Le Département place la rencontre avec l’art et le livre comme activité fondatrice dans la vie de l’enfant, d’enrichissement personnel et d’ouverture aux autres. À partir de janvier 2021, et tout au long de l’année, ce sont près de 20.000 livres qui seront ainsi adressés, par courrier, aux familles.

Le Département choisit de confier la réalisation de cet ouvrage à un auteur ou une autrice. Sélectionné pour la singularité de son univers, il a carte blanche pour imaginer l’histoire et ses illustrations. 30 ans après son lancement, le dispositif a permis de faire connaître une grande diversité d’écritures, d’explorer une multitude de représentations symboliques du monde et de faire éclore des œuvres sensibles et originales.

Encourager la lecture pour tous

En plus d’être envoyés aux jeunes, le Livre pour Grandir est également distribué dans les crèches, les relais d’assistances maternelles, les centres de protections maternelles et infantiles, les bibliothèques/médiathèques mais également dans les écoles maternelles du département. En plus des 20.000 nouveau-nés, ce sont donc des milliers d’autres enfants qui découvriront cet ouvrage dans leur environnement quotidien.

Par ailleurs, chaque année, un budget de 51.000 € est dédié aux structures départementales de la petite enfance pour enrichir et élargir leur réserve de livres. Les équipes effectuent leur choix à partir d’une sélection de plus de 900 titres.

Par cette initiative, le Département du Val-de-Marne reconnaît ainsi le droit d’être accueilli au monde avec les livres et des récits donnant à tous et à toutes les mêmes chances d’accès à la connaissance, à l’expérience sensible et plus largement à la culture.

Rosie s’expose

« Le livre pour grandir » choisi par le Département du Val-de-Marne est accompagné chaque année d’une exposition incitant les jeunes lecteurs et lectrices à aller plus loin dans la découverte de l’ouvrage. Elle est mise à disposition des bibliothèques et des médiathèques val-de-marnaises, mais aussi aux établissements d’accueil de la petite enfance du Val-de-Marne. Sur place, les équipes se chargent de la médiation avec leurs publics les plus larges : enfants mais aussi parents, grands-parents, enseignants.

Ainsi, cette année, l’exposition « Rosie » a été imaginée et scénographiée par Olivier Douzou, des éditions du Rouergue. Il s’est s’inspiré de la structure du livre et en a proposé une écriture cinématographique. Elle contient des activités variées invitant à découvrir le processus de création du livre, tout en proposant aux enfants d’observer, d’animer les images ou bien encore de rêver dans l’intimité de petits espaces de lecture. Elle met également l’accent sur l’aspect narratif de l’album.

L’idée de cette exposition est de faciliter l’appropriation de l’ouvrage par l’immersion et l’expérience grandeur nature dans l’univers de l’auteur. Des modules de jeux invitent les enfants à s’approprier une technique, un moyen d’illustration ou de jouer avec les éléments et les personnages du livre.