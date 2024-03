Newsletters

Hasard des lectures, cette semaine fait la part belle aux polars, avec des avant-critiques qui plongent dans les univers de Dominic Nolan — un Londres des années 30 — ou les péripéties de Susan Cooper, au cœur d’un Paris contemporain. Et bien d’autres aventures : dans le Madrid de Juan Gómez-Jurado, où les meurtres se multiplient. Ou de l’autre-côté de l’Atlantique, au cœur d’une application à même de guérir l’humanité de son addiction au smartphone : le remède est-il pire que le mal ?

Retour également sur la quadrilogie de Kieron Gillen et Stéphanie Hans : Die. Ce comics raconte comment six jeunes, en 1991, se retrouvent véritablement projetés dans le monde d’un jeu de rôle… avant d’en ressortir deux ans plus tard… Un style graphique époustouflant !

Pour qui cherche des aventures cosmiques, recommandons chaudement de monter sur la planche du Surfeur d’argent : un projet remontant à 1996, dans une réédition fulgurante. Rendez-vous dans les étoiles !

Et que dire de l’adaptation du roman de Cormac McCarthy, La Route, par Manu Larcenet ? Eh bien… une merveille, tout simplement.

Sans oublier des avant-parutions, avec des recettes venues d’Italie, un essai sur les relations entre Chine et États-Unis, le récit d’un homme qui plantait des cèdres au Liban.

Ou encore, cette question qui fait sourire (mais à demi) : quelle vie, après Kafkta ?

Excellentes découvertes.