Marc Sadoun : entre l'Algérie et la France

« Vous parlez comme si la mixité produisait toujours de la névrose ». Placée à la fin du livre, cette phrase du psychanalyste qui suit le narrateur est comme la clé de voûte du récit.

Le contraste entre un monde méditerranéen, traditionnel et réglementé, et un monde ouvert, aux infinies possibilités, aux espaces étendus, est saisissant. D'emblée, la question de la dualité, de la mixité, de la double identité – de France et d'Algérie, Juif et catholique, brun et blond – est le fil de cette histoire.

Oscillation entre les milieux sociaux, les modes de vie, les histoires familiales, les religions, les langues, les filiations ; tiraillement entre l'attrait pour la France, vécu comme une forme de dépossession, de renoncement au judaïsme, et le devoir de maintenir la tradition, entre la quête du père et l'amour de la mère, tout dans ce texte évoque le double, l'ambiguïté, l'ambivalence, et le sentiment d'illégitimité. Le narrateur est un être de conflit, il voudrait être Juif mais il bute sur cette association des contraires.

Un bon Juif est-il un bon élève ? Est-il de droite ou de gauche ? Lorsque la guerre éclate, le héros choisit l'Algérie française à laquelle son père ne croit pas. L'élève moyen qui n'arrive pas à avoir son bac se retrouve dans un camp, mêlé à des gens qui ne sont pas les siens. Arrêté pour une cause à laquelle il ne croit plus, il est emprisonné puis assigné à résidence, libéré après trois mois de rétention.

Être libre, c'est ne pas vieillir, vivre avec des gens qui ne vieillissent pas, enseigner en somme. Sans bac, le chemin est long et incertain. Mais il semble que, loin du regard du père, aucune montagne n'est infranchissable. Même pas celle qui permettra au narrateur de devenir ce qu'il aimerait être : universitaire et, plus encore, rabbin-psychanalyste. Il n'est pas si difficile de devenir professeur, il suffit d'y mettre le temps. Il n'est pas impossible d'être de gauche, il suffit d'oublier son passé, On peut, lorsqu'on vient d'un milieu pauvre, apprendre les bonnes manières, il suffit d'observer les autres. Mais être Juif ?

Dans ce récit lumineux et poignant, l'auteur évoque son enfance de jeune Français d'Algérie à travers son ambivalence originelle d'homme entre deux rives et deux religions : situation qui lui valait d'être qualifié « d'imposte ».

Marc Sadoun est universitaire et politologue. Il a publiéchez Galimard plusieurs ouvrages sur la démocratie et la Cinquième République.

