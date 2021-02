La BnF se lance dans des podcasts pour accompagner RetroNews

En ce début de mois de février, RetroNews a proposé les premiers épisodes de sa série « Séries noires à la Une », un cycle de podcasts invitant à plonger dans l'atmosphère d'un fait criminel au travers de la presse de l'époque, réalisés par Wave Audio et présentés par Thomas Baumgartner.

« Grâce à notre association avec Acast, nous avons un apport de compétences et un regard sur le secteur du podcast intéressants et bénéfiques. En plus de nous accompagner sur cette connaissance du marché, la plateforme a une réelle force de diffusion et de monétisation », indique Étienne Manchette, responsable Partenariats et Contenus chez BnF-Partenariats, filiale de la Bibliothèque nationale de France.

« Le podcast est un autre mode de consommation avec le récit que permet l'audio. Grâce à celui-ci, on touche d'autres publics avec une nouvelle manière de s'approprier les archives de presse », poursuit-il.

Pour rappel, RetroNews est une plateforme qui propose des contenus accessibles sur abonnement, pour participer au financement de la numérisation de la presse ancienne.

« La dotation reçue dans le cadre des investissements d'avenir a permis de démarrer la numérisation des premières années de la presse conservée par la BnF », nous expliquait ainsi Nathalie Thouny, directrice déléguée de BnF-Partenariats. « Ensuite, les revenus de Retronews doivent y participer, contribuer à l'enrichissement des collections tout en assurant la rémunération des contributeurs », ajoute-t-elle. « Nous sommes à peine à 10 % de la numérisation de ces collections [de presse ancienne]. »

La monétisation des podcasts, par l'intermédiaire d'Acast, participera donc elle aussi à ce financement.

Le premier épisode de la série, Germaine Berton, l'anarchiste qui voulait venger Jaurès, est déjà disponible, le deuxième, Les Apaches, réalité et fictions des bandes criminelles du début du XXe est publié ce 18 février. Un troisième épisode sera disponible courant mars, avant trois nouveaux épisodes, d'ici à l'été.

Photographie : BnF et ActuaLitté, photo d'illustration, CC BY SA 2.0