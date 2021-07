Des mots, une œuvre : les podcasts du Musée des Beaux-Arts de Lyon

Six épisodes sont déjà disponibles sur les principales plateformes de diffusion (Souncloud, Deezer, Spotify, Google Podcasts,…).

La série débute avec l'épisode De Lyon à Rome, sur les pas d’Hippolyte Flandrin qui met en lumière la correspondance de l’artiste avec son père et ses deux frères, Auguste et Paul. Les destins croisés des trois frères sont à découvrir dans l'exposition Hippolyte, Paul, Auguste. Les Flandrin, artistes et frères, présentée au musée jusqu’au 5 septembre 2021.

L'épisode Orphée en poésie est en lien avec l’exposition L’Odyssée moderne de Louis Bouquet présentée au musée jusqu’au 29 août 2021. Ce podcast propose une sélection de poésies contemporaines inspirées du mythe d'Orphée, auquel Bouquet ne cesse de s'identifier à travers ses œuvres.

Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer / L’homme et la pieuvre est le troisième épisode de la série. Le texte de Hugo a inspiré Émile-Joseph Carlier pour réaliser la sculpture Gilliatt et la pieuvre en 1890. Ce podcast commence par la fascinante description de la pieuvre puis nous entraîne dans un combat spectaculaire entre l’homme et la bête.

L'épisode De l’éducation à l’émancipation des filles rassemble une sélection de textes en lien avec cette thématique. Jean-Baptiste Greuze dans son tableau La Dame de Charité (1773) met en avant cette vertu et évoque l’éducation des jeunes filles à la fin du 18e siècle. Ce podcast met en résonance une sélection de textes de Fénelon, de Jean-Jacques Rousseau, de Louise Michel ou de Goliarda Sapienza.

Persée et Andromède, variations fait écho à un groupe sculpté par le Lyonnais Joseph Chinard en 1791 et représentant ces deux personnages de la mythologie grecque. Le texte le plus complet et le plus célèbre narrant l’histoire de Persée et Andromède est celui du poète latin Ovide dans les Métamorphoses.

Rodin / Rilke, le sculpteur dans l’œil du poète. Cet épisode invite à explorer l’œuvre sculptée d’Auguste Rodin à travers le regard du poète de langue allemande Rainer Maria Rilke.

Six nouveaux épisodes de la série « Des mots, une œuvre » seront disponibles en septembre 2021.

Mais, mais, mais.... le musée a aussi pensé aux plus petits !

Pour les 8-13 ans, le podcast Fantômes au musée est une aventure audioguidée menée par deux héros facétieux et gaffeurs, Tim et Mo, du Bureau des Fantômes. Ils emmènent le jeune public des antiquités égyptiennes aux peintures du XIXe siècle, en compagnie des fantômes qui hantent le musée…

Crédits photo : Émile-Joseph Carlier, Gilliatt et la pieuvre, 1890. Cloître du musée des Beaux-Arts de Lyon. Image © Lyon MBA - Photo Alain Basset